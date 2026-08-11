Monchi avisa: el Espanyol necesita entre "dos y tres" fichajes más "como mínimo"

Después de cumplir tres meses al frente de la dirección deportiva perica, el director general deportivo del Espanyol, Monchi, ha pasado por los micrófonos del programa 'Pericos en Radio Marca' a escasos días del debut en LaLiga reconociendo que afronta el regreso de la competición con la ilusión y los nervios habituales.

En el plano personal, el de San Fernando aseguró sentirse plenamente adaptado a la entidad, mientras que en lo profesional admitió vivir "una mezcla de ilusión, de ganas y de nerviosismo también, porque siempre debe haberlo y creo que es bueno que uno esté siempre con esa ilusión y ese cosquilleo".

Respecto al rendimiento mostrado durante los partidos de preparación, el director general deportivo restó importancia a los marcadores estivales y puso el foco en la evolución del equipo. "Las pretemporadas a veces son engañosas", explicó Monchi, que señaló que su principal objetivo es que el equipo llegue preparado al inicio de la competición y que los conceptos que Manolo González quiere aplicar vayan quedando asimilados por el vestuario.

El dirigente blanquiazul también hizo una valoración positiva de las sensaciones ofrecidas en los últimos encuentros. En este sentido, reconoció que "en cuanto a resultados es mejorable seguro, pero en cuanto a sensaciones el otro día hizo unos 60 minutos muy buenos".

Ante las críticas recibidas durante las últimas semanas, Monchi pidió tranquilidad y defendió mantener la hoja de ruta marcada por el club. "Hay que tener la tranquilidad necesaria para asumir esas críticas, la frialdad necesaria para seguir con tu hoja de ruta y el trabajo para intentar hacer la mejor plantilla posible", remarcó.

El mercado se acelerará en los últimos días

En cuanto al panorama general de LaLiga, Monchi considera que todavía es pronto para valorar el verdadero potencial de las plantillas. El director general deportivo del Espanyol explicó que "el mercado tiene su mayor ebullición en los últimos diez días" y apuntó que el nivel máximo de los equipos no se podrá apreciar hasta la cuarta o quinta jornada, después del próximo parón de selecciones.

En el caso del Espanyol, el dirigente dejó claro que el club mantiene la planificación diseñada junto a Manolo González, aunque sin asumir riesgos económicos por la presión del calendario. "Seguimos con la misma hoja de ruta e intentaremos cerrar aquellas cosas que se pactaron con el míster para hacer la plantilla más competitiva posible, en las mejores condiciones", señaló.

Monchi fue tajante a la hora de explicar cuál será la línea de actuación del club en el tramo final del mercado: "Lo que no vamos a hacer es sobrepagar por desesperación".

"Tenemos un límite salarial que el club ha sido capaz de aumentar con movimientos estratégicos, pero es el que hay y no podemos sobrepasarlo. Hay que buscar la estabilidad económica además de la deportiva", argumentó el director general deportivo en 'Radio Marca'.

Pese a las restricciones, Monchi confirmó que todavía existe margen para realizar nuevas incorporaciones. "Margen todavía hay, no para tirar cohetes, pero hay margen, y por eso hablamos de nuevas incorporaciones", reconoció.

"Tendrían que llegar entre dos y tres jugadores como mínimo", afirmó el dirigente blanquiazul, que también fue preguntado por las posiciones de central, extremo y lateral derecho. Ante esa posibilidad, respondió que la lista de necesidades planteada "no va mal tirada".

Una de las cuestiones que también está sobre la mesa es la delantera después de la operación de Kike García. "Lo estamos valorando, pero tampoco estamos desesperados porque vamos a recuperar a Javi en un mes y tenemos alternativas, sabiendo que un delantero con garantías no es lo más barato que hay", analizó.

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En este escenario, el dirigente quiso dejar claro que Marcos Fernández no ha estado en el mercado y que el Espanyol siempre ha contado con él como jugador de la primera plantilla.