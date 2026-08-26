Monchi afila sus armas para el final de mercado del Espanyol: Bryan Zaragoza, la guinda

El Espanyol ha tenido hasta ahora dos jornadas ligueras que, no por pocas, han carecido de emociones. La primera, con senda goleada al Levante merecedora de un RCDE Stadium entregado ante el buen fútbol de los suyos. La segunda, casi rascándole un punto al Real Madrid hasta que, sobre la bocina, Carlos Espí apagó el sueño con el 1-2.

Tres puntos son la renta, pero las sensaciones mejoran eso, dando confianza a los dirigidos por Manolo González para esta primera parte de la campaña. Nombres destacados, varios: desde un Javi Hernández que ya está preparado para el primer nivel tras sus cesiones en Segunda, como un Álex Calatrava que es de las principales cartas ofensivas del equipo. El zurdo fue uno de los refuerzos elegidos por la nueva dirección deportiva general de Monchi, igual que los otros cuatro refuerzos: Hartman, Moscardo, Drkusic y Unai Núñez.

Manolo González en el encuentro contra el Real Madrid / Quique García

Los dos primeros aún no ha debutado, el tercero vio minutos contra el Madrid y el cuarto ha sido titular en ambos duelos, reforzando a un equipo que buscaba como el comer fichajes de nivel. Lo sabe Monchi, quien ya llevado a cabo su plan con miras a conformar un equipo que pase menos penurias que la mitad final de la temporada pasada.

Bryan, al caer

Era el plan establecido por el de San Fernando y ahora quedarán las trazas finales en esta última semana de mercado. El Espanyol visita a la Real Sociedad el fin de semana y será el último duelo antes del final de la ventana estival, choque al que podría llegar con un refuerzo nuevo confirmado: el de Bryan Zaragoza.

El extremo del Bayern Múnich tiene al tocar la firma con la entidad blanquiazul, y a sus 24 años será una de las principales armas ofensivas del equipo de Manolo si nada se tuerce, aterrizando en calidad de cedido con opción de compra cercana a los 8 millones de euros, como informó Fabrizio Romano.

Rubén, en el aire

Además, también podría tener el club blanquiazul la última salida del mercado. Se han acometido ya las marchas de Pablo Ramón y Miguel Rubio, naturales dentro de la planificación de Monchi para el verano, y también están ahora al pendiente de Rubén Sánchez.

El carrilero derecho actuó regularmente sobre el final de la pasada campaña, pero este curso no ha sido convocado en ninguno de los dos primeros partidos y ya se maneja hace semanas la posibilidad de una salida. Eso sí, el tiempo apremia y, de marcharse, deberá también actuar el Espanyol para apuntalar el lateral derecho, con Omar el Hilali como el único del primer equipo en esa posición.

También se llegó a mencionar la opción de buscar un delantero centro ante la baja de larga duración de Kike García, pero ello parece no ser ni de lejos la primera preocupación de Monchi. Roberto y Marcos Fernández son los dos designados para luchar directamente por la posición, con el primero destacándose en la jornada inaugural, y detrás de ambos también puede actuar el propio Pere Milla en caso de requerirlo.