Monchi abre la puerta de salida del Espanyol: Antoniu Roca, cedido al Mallorca

El RCD Espanyol aligeró este viernes el capítulo de salidas. Si bien eran oficiales las bajas de los tres cedidos y de los futbolistas que terminaban contrato, el club blanquiazul abrió la veda para empezar a liberar fichas y salarios en su plantilla con la marcha de Antoniu Roca.

El canterano blanquiazul nacido en Martorell se va cedido por una temporada al RCD Mallorca, en una operación que, según informa la propia entidad, incluye una opción de compra no obligatoria para los 'bermellones'.

El extremo de 23 años tendrá ahora la oportunidad de explotar en LaLiga Hypermotion tras no terminar de ganarse el puesto en Primera División de la mano de Manolo González, con quien disputó 29 partidos en la temporada 24/25 y únicamente 15 en la recién finalizada 25/26, siempre con un rol suplente.

Antoniu Roca, durante un partido con el Espanyol / RCDE

Su juventud y la competencia en su posición en el Espanyol le impidieron disfrutar de los minutos que al futbolista le hubiera gustado, por lo que un préstamo beneficiaba a todas las partes. Además, en el Mallorca se reencontrará con Luis García, técnico que le hizo debutar con el primer equipo perico en Segunda División en septiembre de 2023 y que ya le quiso en el mercado invernal cuando entrenaba a la UD Las Palmas.

"Antoniu Roca se incorporó a La21 en el verano de 2019 y debutó con el primer equipo el 8 de septiembre de 2023 en el encuentro ante el Levante UD disputado en el Ciutat de València. Desde entonces, ha disputado 49 partidos oficiales con el conjunto blanquiazul", expuso el club en un comunicado.

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La salida de Antoniu Roca se une al adiós de futbolistas como Carlos Romero, Terrats y Ngonge, que regresaron a sus clubes de origen tras cesión, además de las de Fernando Calero, Pickel y Tristán, que terminaron contrato. Otras bajas anunciadas fueron las de Omar Sadik, Hugo Pérez y Justin Smith, aunque ninguno de ellos vistió la camiseta blanquiazul el curso pasado al marcharse a préstamo.