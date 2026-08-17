Momento Roberto Fernández en el Espanyol

El Espanyol arrancó la temporada dejando muy buena imagen en una cómoda victoria ante el Levante. Los de Manolo González tuvieron el partido dominado en todo momento, generaron ocasiones y no sufrieron nada en defensa ante un Levante sin ideas en ataque.

Este encuentro supone un alivio tras una pretemporada que empezó bien, pero que en los partidos más cercanos al inicio de Liga el nivel disminuyó: cero victorias sumó en los últimos cuatro amistosos. El equipo funcionaba bien arriba, marcó en los seis partidos disputados, pero dejaba bastantes dudas en defensa.

Por desgracia, saltaron todas las alarmas en ataque en el amistoso contra el Middlesbrough: Kike García se lesionó de gravedad en el minuto 18. El 'obrero del gol' había marcado tres goles en los primeros cuatro partidos, y a falta de dos semanas para el debut en Liga, el Espanyol se quedaba con una opción menos en punta.

Este contratiempo se sumó a la ausencia de Javi Puado, lesionado desde enero y cuya vuelta podría darse este mes de septiembre, aunque no se forzará su vuelta.

La decisión de Manolo para el último amistoso y el inicio de la temporada estaba entre dos jugadores: Marcos Fernández y Roberto Fernández. El primero, cedido la pasada temporada en el Ceuta, estaba dejando buenas sensaciones, mientras que el segundo solo había conseguido marcar ante el Olot.

Las malas sensaciones con Roberto ya venían de lejos: el delantero andaluz se cayó con el equipo en la segunda vuelta, marcando únicamente tres goles entre enero y mayo pese a contar con una gran cantidad de minutos. En total, terminó sumando siete tantos en toda la temporada, números por debajo de lo esperado.

Pero en el partido ante el Coventry City, pese a la derrota, Roberto ganó confianza gracias a un auténtico golazo acrobático, uno que le hizo sumar opciones de partir como titular contra el Levante.

Y así fue: Manolo apostó por él, y no ha podido empezar mejor: doblete en la primera parte para dejar el partido prácticamente cerrado y para reivindicarse como la figura en ataque del Espanyol. Más allá de la faceta goleadora, Roberto estuvo muy intenso en la presión y combinó bien con sus compañeros.

El delantero jugó los noventa minutos, se llevó el 'MVP' a casa e hizo un llamamiento a la calma, pues actualmente el Espanyol se sitúa en lo más alto de la tabla: "Yo no lo quiero ni escuchar, porque mira el año pasado. Lo del final de la temporada pasada no puede volver a repetirse. Hemos empezado espectacular y tenemos que seguir así".

Todavía quedan dos semanas de mercado y Monchi declaró que aún quedan piezas por llegar, pero Manolo sabe que Roberto Fernández ha empezado la temporada de forma espectacular, con un rendimiento en la primera jornada que demuestra que quiere ser el nueve titular del Espanyol.