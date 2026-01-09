Momento para Javi Puado

El Espanyol afronta el último partido de la primera vuelta con la tranquilidad de estar superando, de largo, las expectativas puestas al inicio de curso. El equipo perico empezó la temporada con el objetivo de la permanencia y, con mucho campeonato por delante, cada vez se encuentra más cerca de sellar su continuidad en Primera División.

El duelo contra el Levante será una buena oportunidad para pasar página de la derrota contra el FC Barcelona en la última jornada e intentar volver a la senda del triunfo. El Espanyol tiene una oportunidad histórica en su visita al Ciutat de València de encadenar cuatro victorias consecutivas fuera de casa, un hito nunca logrado anteriormente por el club blanquiazul.

Para conquistar un nuevo feudo rival, Manolo González podrá contar con un totalmente recuperado Javi Puado. El delantero catalán volvió a jugar unos minutos en el último partido contra el Barça y ganará protagonismo en el enfrentamiento contra el Levante. El capitán, que ya mostró un buen nivel en el derbi contra los azulgranas, quiere recuperar su rol dentro del esquema perico.

Javi Puado, en el derbi contra el Barça / RCD Espanyol

No le ha ido mal al Espanyol con la ausencia de Puado, aunque todo parece indicar que, cuando recupere su mejor versión, volverá a ser un jugador fundamental para Manolo González. El técnico gallego elogia al canterano siempre que puede y lo considera clave para las aspiraciones del equipo. Eso sí, con Dolan, Pere Milla y Roberto Fernández a buen nivel, el preparador perico tendrá que decidir si apuesta por sumar una pieza más ofensiva al once o 'sacrifica' a alguno de estos jugadores.

Pocas opciones parecen mejores para Puado que recuperar la titularidad frente a un rival al que suele rendir muy bien. El atacante barcelonés suele castigar a los ‘granotas’: ha sido capaz de anotar tres goles en LaLiga en tres encuentros contra el Levante, además de marcarles dos más en Segunda División. Tiene la medida totalmente tomada y es un momento inmejorable para que vuelva a ser importante con el Espanyol.