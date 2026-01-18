Momento complicado en el Espanyol

Sin ser un drama ni una situación irreparable, el Espanyol atraviesa un importante bache de resultados. El equipo blanquiazul se desesperó en el duelo contra el Girona, tanto por el arbitraje como por la falta de claridad en los metros finales, y se quedó vacío en un derbi de alta tensión. Aunque mejoró durante la segunda mitad, los de Manolo González se vieron demasiado castigados por las decisiones arbitrales, con dos penaltis rigurosos, o al menos muy discutibles, que marcaron por completo el desarrollo del enfrentamiento.

Tras este nuevo tropiezo ante los gironins, el Espanyol encadena tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria, con dos derrotas en los derbis frente al FC Barcelona y al Girona, y un amargo empate en su visita al campo del Levante. Sin embargo, a pesar de esta mala racha de resultados, la situación clasificatoria del conjunto blanquiazul sigue siendo privilegiada, manteniendo su posición en los puestos europeos y lejos de la zona de descenso. Recordemos que su principal objetivo sigue siendo lograr la permanencia en la Primera División del fútbol español.

No es el primer bache que atraviesa el Espanyol esta temporada. Como es lógico, resulta prácticamente imposible mantener el nivel y el rendimiento que tantos puntos le han dado al cuadro perico en LaLiga. Sin ir más lejos, la peor racha de resultados de los de Manolo González se produjo entre la jornada cinco y la ocho. En ese periodo, el Espanyol cayó ante el Real Madrid a domicilio, empató frente al Valencia y el Girona, y volvió a perder en su feudo contra el Betis. También encadenó dos derrotas seguidas frente al Alavés y el Villarreal, justo antes de iniciar la magnífica serie de cinco victorias consecutivas.

Pero el Espanyol ha sido capaz de revertir todas esas situaciones, y seguramente esta vez no será diferente. No en vano, los de Manolo González han sumado 34 puntos en 20 jornadas, superando por completo todas las expectativas que se habían puesto al inicio de la temporada. Prácticamente nadie creía en la posibilidad de que el conjunto blanquiazul estuviera en una posición que da acceso a competiciones europeas a estas alturas del campeonato. Dentro del vestuario hay confianza y ganas de volver a la senda de la victoria y regalar, una vez más, alegría a sus aficionados.

En ese sentido, Manolo González ha demostrado su capacidad para sacar lo mejor de prácticamente todo el vestuario. Eso sí, a pesar del excelente rendimiento del equipo durante la primera vuelta, el Espanyol se verá obligado a reforzarse en el mercado invernal, con el objetivo de contar con más alternativas de nivel y ofrecer al técnico gallego opciones que eleven la calidad de la plantilla. La urgencia es aún mayor tras la grave lesión de Javi Puado, quien no volverá a jugar en lo que resta de temporada. Hay pocas dudas de que el equipo le dará la vuelta a este bache, pero se necesitan refuerzos para seguir soñando con cotas mayores.