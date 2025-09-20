Militao y Mbappé frustran el sueño del Espanyol

Pese a la ilusión del Espanyol, se cumplió el pronóstico esperado y el Real Madrid se impuso sobre el terreno de juego con dos fogonazos de Militao y Mbappé (2-0). Los de Manolo González sumaron la primera derrota de la temporada, y los madridistas siguen en lo alto de la clasificación con un pleno de victorias.

Aunque suene chocante, blancos y pericos aterrizaban al duelo con tan solo dos puntos de diferencia y con el liderato de LaLiga EA Sports en juego. Tras un inicio prácticamente inmejorable, los de Manolo González llegaban al Santiago Bernabéu con la ilusión de repetir una machada inaudita desde 1996, mientras que el equipo que dirige Xabi Alonso buscaba seguir con su impecable arranque de temporada.

Precisamente, el técnico tolosarra introdujo varias novedades en un once con mucho potencial ofensivo con Vinicius, Mbappé, Gonzalo y Mastantuono. Por su parte, el Espanyol repetía con los mismos hombres que vencieron al Mallorca en la última jornada con la entrada de Edu Expósito en el lugar del sancionado Pere Milla.

Mbappé y Calero, en el duelo entre Madrid y Espanyol / AP

El inicio del partido fue toda una declaración de intenciones por parte de ambos conjuntos. Desde el principio, el Madrid se hizo amo y señor de la posesión de balón ante un Espanyol bien trabajado defensivamente que optaba por las rápidas transiciones para hacer daño en la portería de Courtois. La receta de cada equipo estaba clara, tan solo faltaba saber cuál iba a funcionar mejor.

Genialidad de Militao

Sin apenas novedades en los minutos iniciales del partido, apareció un protagonista totalmente inesperado en las filas blancas en el ecuador del primer tiempo. Y es que Éder Militao desactivó el guion preestablecido con un disparo lejano totalmente imparable para Dmitrović (1-0). Un auténtico golazo para romper el resistente entramado defensivo de los pericos.

Pero fue todo un espejismo en un primer tiempo de poco ritmo y muchas interrupciones. No obstante, el potencial madridista estuvo a punto de poner tierra de por medio antes del descanso con un remate demasiado forzado de Mbappé dentro del área tras una rápida transición de Vinicius. En el Espanyol, el acercamiento más peligroso nació de las botas de Edu Expósito con un centro medido que Calero no llegó a rematar por escasos centímetros.

Sentencia del Madrid

Tras el paso por los vestuarios, el Real Madrid apostó por la vía rápida para prácticamente sentenciar el encuentro. Tan solos habían pasado dos minutos del segundo tiempo cuando Kylian Mbappé perforó la portería con otro disparo desde fuera del área para duplicar la ventaja para los suyos (2-0). Eso sí, esta vez debió hacer algo más Dmitrović.

En apenas dos fogonazos, el equipo de Xabi Alonso había logrado frustrar las aspiraciones pericas en el Bernabéu. No era ni por asomo el partido más brillante del Madrid, pero la diferencia de nivel entre ambos conjuntos se evidenció con estas dos genialidades de los jugadores madridistas. Ni el cansancio de los blancos por el partido de Champions disputado entre semana favoreció al Espanyol.

Los jugadores del Madrid celebran el tanto de Mbappé / EFE

Ya pasado el minuto 60, Manolo González intentó reanimar a su equipo con un triple cambio; entraron Jofre, Pickel y Koleosho. Sin embargo, fue, otra vez, el Madrid el que estuvo muy cerca de alterar el marcador con un mano a mano de Mbappé y un posterior disparo de Vinicius al palo. Pese a los cambios, no encontraba el equipo blanquiazul ninguna solución en ataque para herir a los madridistas.

Pasaban los minutos sin sobresaltos y con la sensación de un partido sentenciado desde el tanto de Mbappé. El Espanyol lo intentaba con más empuje que fútbol, pero sobre todo con poca confianza en ser capaz de meterse de nuevo en el encuentro. Con la única novedad del regreso de Bellingham a los terrenos de juego en los minutos finales, el Real Madrid se llevó un nuevo triunfo para seguir líder y provocó el primer tropiezo de los pericos en el campeonato.