Mike Trésor podría pasar del Burnley al Espanyol

El entrenador del Espanyol, Manolo González, consiguió la primera victoria de la temporada con la plantilla aún incompleta. Un triunfo heróico ante el Atlético, que dejó las mejores sensaciones posibles. Pese a todo, el técnico ha venido recalcando que le faltan entre tres y cuatro efectivos para enfocar la temporada con garantías y el club tiene menos de 15 días para actuar en el mercado. Una de estas incorporaciones podría ser el extremo del Burnley, Mike Trésor, que llegaría en calidad de cedido siempre que se diesen las condiciones económicas viables para la operación. La prioridad es un pivote y un central, por lo que Trésor podría ser la guinda para cerrar la plantilla.

Trésor sería el primer movimiento entre Burnley y Espanyol, clubs que comparten propietario a través de Velocity Sport de Alan Pace. Los nuevos máximos accionistas del Espanyol aún están pendientes de la aprobación por parte del CSD de la operación de compra por lo que no han podido operar, pero este nombre lleva días encima de la mesa y se está estudiando por la actual dirección deportiva del club y por el entrenador.

El principal problema es que Manolo González quiere priorizar la llegada de otros perfiles antes que cerrar esta cesión, aunque si se diese el OK estaría absolutamente encarrilada. Evidentemente, el Burnley pagaría parte del salario del extremo belga, que en la última temporada no ha tenido prácticamente minutos por lesión.

A pesar del ostracismo, Trésor es un futbolista de mucho nivel. De hecho, fue proclamado como mejor jugador de la Liga belga en el 2023, año en el que consiguió 8 tantos y 24 asistencias de gol. Luego, su fútbol se mermó por una lesión, pero está perfectamente preparado para recuperar su mejor nivel. El Burnley le fichó por unos 18 millones de euros y los propietarios tienen muchísima confianza en él. Suele jugar como extremo por la izquierda aunque se desenvuelve bien como segunda punta si es necesario.

Curiosamente, Trésor estuvo muy cerca de llegar como cedido a la UD Las Palmas durante el mercado de enero pasado para reforzar al equipo en su intento de no descender, pero el equipo canario no consiguió suficiente límite salarial para realizar la operación.

Trésor es uno de los nombres que se habrían hablado entre Burnley y Espanyol a la espera de una decisión final. Hay otras opciones para ayudar en cuanto a cesiones, aunque la dirección deportiva está también sondeando otros nombres en el mercado. La próxima semana puede ser decisiva en este aspecto.