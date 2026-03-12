Mika Mármol vuelve a escena

En el Espanyol trabajan para poner fin a la mala dinámica de resultados, pero también empiezan a planificar la temporada que viene. Aunque todavía queda mucho tiempo para que llegue el mercado de fichajes estival, las direcciones deportivas ya exploran posibles refuerzos de cara a la próxima campaña y rastrean el mercado en busca de alternativas para elevar el nivel de sus plantillas.

En ese sentido, el club perico trabaja para reforzar la parcela defensiva para el curso que viene. Aunque Miguel Rubio, Cabrera y Riedel tienen contrato y todo apunta a que seguirán en el Espanyol la próxima temporada, el más que probable adiós de Fernando Calero al final de la presente temporada obliga a la entidad blanquiazul a mover ficha.

Según adelantó 'La Grada', el Espanyol vuelve a tener en su radar a Mika Mármol para reforzar su defensa. El central catalán finalizará su contrato con la UD Las Palmas en el próximo mes de junio, lo que abre la posibilidad de incorporarlo como agente libre, una oportunidad de mercado a coste cero muy apetecible para el club perico. De hecho, el Barça mantenía el 50 % de los derechos económicos del jugador, pero estos desaparecerán en junio con la finalización del contrato del futbolista catalán con Las Palmas.

El futbolista de Terrassa es un central zurdo con excelente salida de balón, muy inteligente tácticamente y con gran capacidad para ganar duelos, siempre bien situado sobre el terreno de juego. Con pasado en el FC Andorra y en la cantera del FC Barcelona, Mika Mármol se ha convertido en un jugador importante en la UD Las Palmas, donde esta temporada ha disputado cerca de 2.000 minutos en 23 partidos, con tres goles y una asistencia.

A su buen rendimiento como central se suma su polivalencia, que le permite jugar también como lateral izquierdo. A sus 24 años, Mármol está totalmente preparado para asentarse en un equipo de Primera División, y sus condiciones y situación contractual lo han convertido en un objeto de deseo de muchos clubes.

Noticias relacionadas

No es la primera vez que se relaciona a Mika Mármol con el Espanyol, ya que su nombre ha sonado en varias ocasiones para reforzar al club perico. También ha despertado el interés de Girona, Betis, Mallorca, Celta u Osasuna, entre otros conjuntos de LaLiga. Ahora, se abre otra vez la posibilidad de que su futuro pase por el cuadro blanquiazul.