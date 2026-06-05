El Middlesbrough, nuevo rival del Espanyol para la pretemporada

El Espanyol continúa perfilando su preparación para la próxima temporada y ha confirmado un nuevo compromiso de pretemporada en Inglaterra. El conjunto blanquiazul se enfrentará al Middlesbrough el próximo 1 de agosto en el Riverside Stadium, en un encuentro programado para las 16:00 horas en España. Este partido se suma al ya anunciado frente al 'hermano' Burnley, previsto para el 29 de julio en Turf Moor.

"El RCD Espanyol de Barcelona sigue perfilando su preparación para la temporada 2026-27. El conjunto blanquiazul ha cerrado un nuevo compromiso amistoso ante el Middlesbrough FC, conjunto inglés de la Championship que la pasada temporada luchó por el ascenso a la Premier League. Este nuevo compromiso internacional permitirá al RCD Espanyol seguir sumando minutos de competición y avanzando en la preparación deportiva antes del inicio oficial del nuevo curso", indicó la entidad en sus redes sociales.

La planificación del viaje todavía no está completamente cerrada. Según indica 'La Grada', el club estudia diferentes opciones logísticas y mantiene abierta la posibilidad de incorporar un tercer amistoso durante la concentración en Inglaterra. La decisión dependerá de la organización de los desplazamientos y de la gestión de las cargas de trabajo de la plantilla.

Entre las alternativas valoradas figura la utilización de instalaciones vinculadas al Burnley para desarrollar varias sesiones de entrenamiento entre partidos. Esta fórmula permitiría optimizar la preparación física y reducir desplazamientos innecesarios durante la estancia.

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Con dos encuentros ya confirmados y la posibilidad de un tercero, el Espanyol afrontará varias pruebas de nivel antes del inicio oficial de la temporada, en una pretemporada que servirá para confeccionar el nuevo equipo de Monchi, gran protagonista de cara al curso 2026/27.