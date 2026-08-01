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Middlesbrough - Espanyol, en directo: amistoso de pretemporada, en vivo hoy

Sigue en vivo el amistoso entre Middlesbrough y Espanyol

Kike García vuelve a rescatar al Espanyol

Kike García vuelve a rescatar al Espanyol / RCD Espanyol

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Sergi Bescós I Lázaro

Middlesbrough y Espanyol se miden en una nueva prueba para los de Manolo González.

Sigue aquí en SPORT el partido entre Middlesbrough y Espanyol.

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