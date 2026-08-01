Middlesbrough - Espanyol, en directo: amistoso de pretemporada, en vivo hoy

Middlesbrough y Espanyol se miden en una nueva prueba para los de Manolo González.

Sigue aquí en SPORT el partido entre Middlesbrough y Espanyol.

Middlesbrough (2-2) Espanyol l Descanso ¡Finaaaaaaal de la primera parte! Ambos equipos ya se van a los vestuarios para preparar la segunda mitad

Middlesbrough (2-2) Espanyol l Min 44 Vuelven a mejorar los pericos pero no se pueden dormir atrás

Middlesbrough (2-2) Espanyol l Min 40 Gran recuperación arriba de Moscardo, se la deja a Marcos que encuentra a Dolan para conseguir el empate a 2 en el marcador

Middlesbrough (2-2) Espanyol l Min 40 ¡GOOOOOOOOOOL DEL ESPANYOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOL DE DOLAAAN!

Middlesbrough (2-1) Espanyol l Min 38 Vuelven las dudas en el Espanyol. El Boro vuelve a tener más presencia en campo perico

Middlesbrough (2-1) Espanyol l Min 30 Combinación dentro del área perica para superar a la defensa y conseguir el segundo del partido. Muy blanda la denfensa perica

Middlesbrough (2-1) Espanyol l Min 30 ¡GOOOOOOOL DE Middlesbrough! ¡GOOOOOL DE Whittaker!

Middlesbrough (1-1) Espanyol l Min 27 Muy bien el Espanyol ahora mismo. Tocando y buscando espacios en campo rival. Jugando con paciencia e intención. Buenos minutos de los pericos

Middlesbrough (1-1) Espanyol l Min 25 A todo esto, estaremos muy pendientes de la evolución de Kike, que ha tenido que ser cambiado por molestias. Bauza entró en su lugar.