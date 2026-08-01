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Middlesbrough - Espanyol, en directo: amistoso de pretemporada, en vivo hoy
Sigue en vivo el amistoso entre Middlesbrough y Espanyol
Sergi Bescós I Lázaro
Middlesbrough y Espanyol se miden en una nueva prueba para los de Manolo González.
Sigue aquí en SPORT el partido entre Middlesbrough y Espanyol.
Middlesbrough (2-2) Espanyol l Descanso
¡Finaaaaaaal de la primera parte! Ambos equipos ya se van a los vestuarios para preparar la segunda mitad
Middlesbrough (2-2) Espanyol l Min 44
Vuelven a mejorar los pericos pero no se pueden dormir atrás
Middlesbrough (2-2) Espanyol l Min 40
Gran recuperación arriba de Moscardo, se la deja a Marcos que encuentra a Dolan para conseguir el empate a 2 en el marcador
Middlesbrough (2-2) Espanyol l Min 40
¡GOOOOOOOOOOL DEL ESPANYOOOOOOL! ¡GOOOOOOOOL DE DOLAAAN!
Middlesbrough (2-1) Espanyol l Min 38
Vuelven las dudas en el Espanyol. El Boro vuelve a tener más presencia en campo perico
Middlesbrough (2-1) Espanyol l Min 30
Combinación dentro del área perica para superar a la defensa y conseguir el segundo del partido. Muy blanda la denfensa perica
Middlesbrough (2-1) Espanyol l Min 30
¡GOOOOOOOL DE Middlesbrough! ¡GOOOOOL DE Whittaker!
Middlesbrough (1-1) Espanyol l Min 27
Muy bien el Espanyol ahora mismo. Tocando y buscando espacios en campo rival. Jugando con paciencia e intención. Buenos minutos de los pericos
Middlesbrough (1-1) Espanyol l Min 25
A todo esto, estaremos muy pendientes de la evolución de Kike, que ha tenido que ser cambiado por molestias. Bauza entró en su lugar.
Middlesbrough (1-1) Espanyol l Min 22
Se crece el Espanyol tras el empate. Los pericos empujando en campo rival y presionando mucho arriba
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