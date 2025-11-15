El 'método Espanyol', ejemplo para el fútbol catalán

El RCD Espanyol y sobre todo Manolo González fueron protagonistas este viernes en la celebración de la 13ª edición del Dia de l'Entrenador, evento organizado por la Federació Catalana de Futbol en la Factoria Cultural de Terrassa y que reúne año tras año a entrenadores y entrenadoras del deporte catalán con el objetivo de formar y reconocer su trabajo diario al frente de clubes del territorio.

Manolo González se ha convertido en todo un referente de los banquillos gracias a su dilatada trayectoria que arrancó en el fútbol formativo y con la que se ha ganado el reconocimiento del deporte catalán "a través del rigor, la metodología y la capacidad de liderazgo que caracterizan su carrera", según define el propio club.

Cuerpo técnico y futbolistas, la clave

Por ese motivo, el técnico blanquiazul, junto a todo su staff, fue uno de los ponentes en una presentación en forma de clase magistral en la que explicó cómo se gestiona en el RCD Espanyol una semana de trabajo previa a un partido de LaLiga. "Somos una familia y yo sin ellos no sería nadie", afirmó Manolo nada más arrancar su conferencia.

El staff de Manolo González Gerard Garrido, segundo entrenador

David Llobet, analista

César del Pozo, analista

Igor Labaien, analista

Josep Pascual, entrenador de porteros

Dani Parra, preparador físico

David Martín, preparador físico

"El cuerpo técnico es vital, se debe elegir bien. Sobre todo en el ámbito humano, saber a quién tienes al lado, a escala de capacidad saber a quién tienes. Cuanto mejor persona y más capacidad, mucho mejor para todos", añadió el de Folgoso do Caurel, que también quiso destacar a los propios jugadores: "Son la clave de todo, nosotros no ganamos sin los jugadores. El fútbol es de los futbolistas, debéis intentar que siempre estén con vosotros, de vuestro lado".

Manolo González y su staff, presentes en un acto de la FCF durante el Dia de l'Entrenador / RCD ESPANYOL/FCF

Una semana de partido

Entrando en materia, entre los aspectos que se analizan y trabajan en una semana de partido de un equipo profesional encontramos la planificación del microciclo, el análisis del rival, las dinámicas de entrenamiento, el trabajo específico por posiciones o la preparación física orientada al rendimiento deportivo.

Se trata de un microciclo semanal en base al modelo de juego blanquiazul. "Cada día hay una dinámica de cargas regulable, en cada sesión se acentúa un contenido determinado. Programamos la semana en función de los analistas, de lo que quieren trabajar y de cómo lo quieren hacer", explicó Dani Parra, preparador físico perico. Mientras, los analistas crean un informe propio, otro del rival y otro del rival más individualizado.

También desveló el staff de Manolo González su trabajo durante un encuentro de LaLiga. De los analistas del club, tan solo David Llobet ocupa sitio en el banquillo junto al técnico, mientras está en constante comunicación con César del Pozo e Igor Labaien, que se encuentran en la grada y que -en caso de ser necesario- preparan vídeos para el descanso o advierten de posibles modificaciones.

En términos deportivos, el técnico del Espanyol desveló también, a través de vídeos, su máxima de cara a aplicar el modelo de juego perico que puede observarse cada fin de semana en el RCDE Stadium: "Si cuando robas, atacas y generas situaciones de peligro, el rival termina cogiéndote miedo".

E insistió Manolo en la importancia de los propios futbolistas: "En Primera División, la calidad individual de los jugadores marca mucho. Hay jugadores que son capaces de ganarte el partido con una sola acción y debes aprender a convivir con esto".