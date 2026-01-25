Mestalla y el arbitraje: el escándalo se repite con el Espanyol implicado y con una reunión con el CTA a la vista

Muy lejos queda ya aquel 28 de mayo de 2023, fecha en la que el Espanyol descendió a Segunda División en Mestalla... por culpa de un nefasto arbitraje por parte de la dupla Gil Manzano-Del Cerro Grande. Casi tres años después, la historia se repitió ayer sábado. No con las mismas consecuencias, ni mucho menos, pero de nuevo con una actuación arbitral más que dudosa por parte de Hernández Hernández y del VAR que privó a los de Manolo González sumar un punto.

La tiene clavada el Espanyol con aquella catastrófica derrota frente al Valencia que supuso el último descenso del club a los infiernos, impidiendo que dependiese de sí mismo en la última jornada en casa frente al Almería. Aquel día, Samu Lino condenaba a los blanquiazules con un gol en el añadido que significaba el empate a dos definitivo. Pero antes de eso, se produjeron dos acciones polémicas -un gol mal anulado a César Montes por un inexistente empujón al portero y un posible penalti sobre Braithwaite- que permitieron definir el partido como "un atraco".

Y del 28 de mayo de 2023 al 24 de enero de 2026. El Espanyol había logrado sobreponerse en Mestalla a dos mazazos para igualar el partido en hasta dos ocasiones por medio de Ramon Terrats y de Urko González. Sin embargo, cuando el partido parecía decidido con un empate a dos que permitía seguir sumando en un feudo complicado, iban a aparecer las figuras de Hernández Hernández y Milla Alvéndiz -este último más bien no apareció- para negarle el punto al cuadro perico.

El precedente del Girona

Y todo ello tras el arbitraje sufrido frente al Girona en la jornada anterior hace tan solo una semana. En el RCDE Stadium, el colegiado Galech Apezteguía señalaba un dudoso penalti que Vanat convertiría en gol para los rojiblancos. Una acción polémica, pero con muchos grises. Sin embargo, lo que no dejaba lugar a la duda es la inexistencia de falta de Rubén Sánchez sobre Asprilla en la segunda acción polémica del encuentro. Un contacto que señaló el árbitro principal en una decisión que no fue corregida por el VAR, totalmente desconectado del partido.

El Espanyol, molesto con el arbitraje sufrido frente al Girona / Gorka Urresola

Emitió entonces el Espanyol un comunicado a la Federación pidiendo aclarar los criterios que llevaron a los árbitros a señalar dos penaltis en su contra. La respuesta fue una reunión con el Comité Técnico de Árbitros prevista para este próximo martes 26 de enero. Pero la visita de los consejeros Mao Ye y Antonio Dávila al CTA ha cobrado más importancia que nunca en el club blanquiazul, que de nuevo se sintió perjudicado por el estamento arbitral en Mestalla.

Mestalla, el colmo

Con la reunión en Las Rozas ya planificada por ambas partes, el Espanyol visitaba Mestalla este sábado habiendo dejado atrás la polémica arbitral de hace unos días. Pero fue inevitable que el colegiado Hernández Hernández saliese señalado por los blanquiazules como el causante de la derrota con un penalti en contra en el tiempo añadido.

Primero porque es Lucas Beltrán quien choca con la pierna de un Rubén Sánchez que, pese a no tocar balón, le había ganado la posición. El contacto existe, pero se trata de un penalti que jamás debió ser señalado por una acción previa que hubiese invalidado todo lo sucedido posteriormente. Pero, casualidad o no, el VAR se 'desconectó' y Milla Alvéndiz, que teóricamente dirigía la Sala VOR, decidió no intervenir.

En ese sentido, existe un claro agarrón de Ramazani sobre el propio Rubén en el inicio de la jugada del penalti, pues en las imágenes se observa su camiseta plenamente estirada, lo que le impide al lateral diestro llegar a defender la primera internada del extremo justo antes de la propia acción que supuso la dudosa pena máxima.

"Es increíble. Siempre que venimos aquí pasa lo mismo. Algo pasa. El partido estaba igualado, la última jugada no es suficiente. El otro día nos pasó lo mismo. Nos vamos muy cabreados", dijo Edu Expósito tras el partido. "Nos dedicaremos a trabajar, pero nos vamos cabreados, el otro día nos pasó lo mismo. No entiendo nada", concluyó el de Cubelles. Tiene faena por delante el Espanyol este martes, en un viaje a Madrid en el que debería hacerse notar ante un CTA en contra.