Mes de noviembre de consolidación para el Espanyol

Las alegrías no se acaban en el Espanyol. En una excelente dinámica en LaLiga y tras una emotiva celebración por el 125 aniversario, el conjunto perico también cumplió en su debut en la actual edición de la Copa del Rey. A pesar de la diferencia de nivel, les tocó sufrir a los hombres de Manolo González que sacaron adelante un igualado partido ante el Atlètic Lleida para seguir adelante en el torneo del 'KO'.

De vuelta al campeonato liguero, el Espanyol confía en mantener el mismo tono de las últimas jornadas. El conjunto blanquiazul suma dos victorias consecutivas, Oviedo y Elche, y por fin está siendo capaz de transformar el buen juego en puntos. Con un estilo más ofensivo, Manolo González también ha sabido encontrar el equilibrio dentro del equipo para no encajar con tanta facilidad.

La ilusión está totalmente desbordad en la afición perica, que empieza a soñar con la clasificación a competición europea. Sin embargo, de puertas para dentro, el objetivo sigue siendo obtener cuanto antes los 42 puntos para asegurar la presencia del Espanyol en Primera División. Por el momento, tras diez jornadas disputadas, el Espanyol ya ha alcanzado los 18 puntos y se encuentra en la quinta posición de la tabla. Hay licencia para ilusionarse.

Las sensaciones son difícilmente mejorables, pero tocará confirmarlas en un mes de noviembre exigente con cuatro pruebas de nivel que servirá para consolidar, o no, el buen momento del equipo perico. Para empezar, el Espanyol visita este domingo al Deportivo Alavés en Mendizorroza, donde la temporada pasada logró el primer triunfo a domicilio del curso. Los vascos se sitúan duodécimo en la clasificación de LaLiga EA Sports, únicamente ha perdido un partido en su casa esta temporada y buscará seguir manteniendo la fortaleza como local.

Tras la visita a los 'babazorros', habrá duelo de alta vuelo en el RCDE Stadium. El día 8 de noviembre, el Espanyol recibe al Villarreal en plena lucha por los puestos europeos. Será una prueba de primer nivel para los pericos, ya que se medirán a uno de los equipos más fuertes de LaLiga. Actualmente, los de Marcelino son terceros en puestos de Champions.

Los jugadores del Espanyol celebran con la afición el triunfo frente al Elche / Valentí Enrich

Ya tras el parón internacional de selecciones, los de Manolo González seguirán en el feudo periquito, esta vez con la visita del Sevilla. Los andaluces, que son undécimos actualmente, siempre son una importante piedra de toque. Sin ir más lejos, la campaña pasada asaltaron el RCDE Stadium con un doblete de Dodi Lukébakio.

Finalmente, el Espanyol se desplazará hasta Balaídos para medirse al Celta de Vigo. Los gallegos son decimoterceros en la tabla y no terminan de elevar su nivel en casa, donde todavía no han ganado en esta temporada: suman cinco empates y una derrota. Cuatro partidos de nivel, como todos en la Primera División del fútbol español, que pondrán a prueba al Espanyol y permitirán comprobar si el equipo está preparado para consolidarse en la zona alta o si deberá luchar por objetivos más modestos.