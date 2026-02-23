Un mes de marzo para llegar a los 42: cuatro "rivales directos" para un Espanyol en crisis

El temporal de resultados sigue descargando sobre el RCDE Stadium sin cesar. El Espanyol lleva dos meses sin ganar, una racha que le ha hecho caer de Europa 128 días después, tras perder el abultado colchón de puntos que había cosechado frente a sus perseguidores gracias a una primera vuelta de muchísimo mérito.

No se había cansado Manolo González de avisar sobre el objetivo real de este curso: la salvación. Insistía una y otra vez el técnico perico en esos 42 puntos que darían la permanencia virtual y evitaba pronunciar la palabra Europa -maldita en este 2026- cada vez que le cuestionaban por la plaza europea que atesoró su equipo ininterrumpidamente durante cuatro meses y cinco días.

La dinámica no se ha logrado frenar a tiempo y el Espanyol ya es séptimo en la clasificación tras el sorpasso del Celta. Aunque en Cornellà-El Prat hay esperanzas con un calendario que, pese a no dar tregua, sí permite ser algo más optimista de cara a lograr la primera victoria del año y encarrilar la salvación para liberar de presión a la plantilla perica.

Cuatro "rivales directos"

La primera parada tendrá lugar el próximo domingo en el Martínez Valero, donde el Espanyol visitará al segundo peor equipo de Primera División en lo que llevamos de año. Y es que el Elche tan solo ha logrado sumar un punto más (3) que los blanquiazules desde el mes de enero. Una serie de malos resultados que han llevado a los de Eder Sarabia -que fueron una de las revelaciones a inicios de temporada- a situarse a solo punto de la zona de descenso.

Se antoja entonces como una gran oportunidad para los de Manolo González de dar un golpe sobre la mesa, antes de recibir en casa al colista de LaLiga. Será el próximo lunes 9 de marzo, cuando el Espanyol se enfrentará a un Real Oviedo hundido como farolillo rojo con solo 17 puntos y con la salvación a más de dos partidos de distancia.

Cosas del calendario, siempre tan oportuno, el Espanyol encadenará luego el tercer partido consecutivo ante otro rival en horas muy bajas: el Mallorca. Los pericos visitarán el 15 de marzo en Son Moix a un cuadro bermellón situado, a día de hoy, en la zona de descenso a Segunda División con 24 puntos y a uno del propio Elche.

Noticias relacionadas

Y finalizará Manolo González el mes de marzo recibiendo en el RCDE Stadium a un Getafe que ha logrado encadenar una serie de grandes resultados en 2026 que le han permitido alejarse de la quema, aunque los de Bordalás no pueden relajarse, pues la decimoctava plaza está a tan solo cinco puntos. Ante todo ello afrontará el Espanyol un mes de marzo clave para alcanzar, por fin, los famosos 42 puntos que permitan luego soñar con algo más grande.