El mercado del Espanyol: de Joan Garcia a 14 fichajes por 8 millones

En el Espanyol se respira un clima muy positivo en estos momentos. El equipo perico ha protagonizado un inicio prácticamente inmejorable en LaLiga con dos victorias en el fortín del RCDE Stadium (Atlético de Madrid y Osasuna) y un empate a domicilio (Real Sociedad). Más allá de los resultados, las sensaciones también acompañan para que la afición perica empiece a soñar con algo más que la permanencia.

Y es que el Espanyol ha tenido que trabajar mucho este verano para construir una plantilla de primer nivel para competir en la Primera División del fútbol español. El objetivo sigue siendo la salvación, pero esperan poder sufrir menos que el curso pasado, donde lograron la permanencia en la última jornada con una victoria contra la UD Las Palmas.

La dirección deportiva del club blanquiazul, encabezada por Fran Garagarza, ha sido capaz de completar un mercado de fichajes sobresaliente con la increíble cifra de 14 incorporaciones con apenas una inversión cercana a los 8 millones de euros. El Espanyol tan solo ha gastado 6,2 millones por Roberto Fernández, 5 'kilos' por Urko González de Zárate, 1,5 M por Riedel y 250.000 euros (100 ahora y 150 al final de la temporada) por Charles Pickel.

Todos los fichajes del Espanyol Roberto Fernández (6,2 millones) Urko González de Zárate (5 millones) Clemens Riedel (1,5 millones) Charles Pickel (250.000 euros) Tyrhys Dolan (Libre) José Salinas (Libre) Miguel Rubio (Libre) Kike García (Libre) Marko Dmitrovic (Libre) Marcos Fernández (Libre) Hugo Pérez (Libre) Carlos Romero (Cesión) Luca Koleosho (Cesión) Ramón Terrats (Cesión)

Los otros fichajes en propiedad han llegado como agentes libres, con el Espanyol adelantándose a sus rivales para hacerse con grandes jugadores como Kike García o Tyrhys Dolan a coste cero. Asimismo, una vez más, el Espanyol también se ha apoyado en las cesiones para reforzar el equipo como el caso de Terrats, Carlos Romero y Koleosho. Este mercado también ha permitido reforzarse pensando en el futuro con Hugo Pérez y Marcos Fernández, que han salido en calidad de cedidos para poder gozar de minutos y seguir creciendo futbolísticamente

En el terreno de las salidas, Fran Garagarza ha vuelto a ser un duro hueso de roer en las negociaciones como se demostró con la salida de Joan Garcia, que se efectuó sin negociar y con el pago de su cláusula. Además, llegaron ofertas por Omar El Hilali o Roberto, pero el director deportivo blanquiazul se negó a negociar y se remitió a las cláusulas de rescisión. Un buen trabajo en los despachos para volver a soñar en el Espanyol.

Guido, un 'amor imposible'

Pese a completar un mercado de nota, la situación económica volvió a marcar la agenda perica este verano. La salida de Joan Garcia al FC Barcelona y la ampliación de capital ayudó a normalizar la situación, pero la inversión fue de nuevo muy reducida. En ese sentido, aunque existieron contactos con Guido Rodríguez, que veía con buenos ojos recalar en el Espanyol, el escaso margen de maniobra en la masa salarial frenó la posible llegada del centrocampista argentino al RCDE Stadium.