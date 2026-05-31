Mensaje de Pickel a Manolo González: "Hubiera deseado tener más minutos, me los merecía"

Charles Pickel no continuará en el RCD Espanyol y regresará al Cremonese italiano una vez concluya su andadura en el Mundial 2026. La entidad blanquiazul lo hizo oficial el pasado viernes y el futbolista se despidió con un comunicado publicado en redes sociales, en el que agradece el cariño recibido pero también se lamenta de no haber podido disfrutar de más minutos con la camiseta blanquiazul. "Me los merecía", dijo.

El mediocentro congoleño aseguró que cuando echa "la vista atrás a esta etapa, lo que predomina por encima de todo es la gratitud". Y entonces le dejó un mensaje a Manolo González tras 917 minutos disputados en 26 partidos, siendo titular solo en 4 ocasiones en LaLiga y en 2 en la Copa del Rey: "Por supuesto, a nivel personal quizá a veces hubiera deseado tener más minutos de juego y sentía que me los merecía".

Charles Pickel, y el centrocampista del Elche Martim Carvalho / EFE

Pero se quiere centrar Pickel "en todo lo positivo que he podido vivir aquí", donde deja un balance de 1 gol y 2 rojas -en partidos consecutivos- que empañaron su temporada. "Este club y esta ciudad me han dado mucho más que simples recuerdos deportivos. Aquí he encontrado amigos para toda la vida y he conocido un lugar en el que me imagino viviendo, tarde o temprano, junto a mi familia. Por eso siempre estaré agradecido", expuso el futbolista.

"Un honor llevar esta camiseta"

También quiso agradecer a su "familia" y a sus "hijos y mujer": "Un agradecimiento muy especial a mi familia. Como tantas familias de futbolistas, habéis dejado vuestra vida cotidiana segura, habéis venido conmigo a un lugar nuevo, con gente nueva y hacia un futuro incierto. Habéis aceptado cada reto y me habéis acompañado en cada paso. Sé que eso no es algo que se pueda dar por sentado. A mis hijos y a mi mujer: quiero que sepáis siempre que cada decisión que tomo nace del amor que os tengo. Papá solo quiere lo mejor para vosotros. Os quiero con todo mi corazón y os agradezco que hayáis recorrido este camino conmigo y, espero, que sigáis haciéndolo".

Noticias relacionadas

Pickel, ante el Mallorca / EFE

Y concluyó el internacional con la RD Congo con un mensaje a los aficionados blanquiazules: "Y, por supuesto, gracias a vosotros, aficionados. Por vuestro apoyo, vuestra fidelidad y los muchos momentos especiales que hemos podido vivir juntos. Ha sido un honor para mí llevar esta camiseta y formar parte de esta comunidad. Siempre llevaré en mi corazón los recuerdos, a las personas y a este club. Gracias por todo".