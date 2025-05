Del Melendazo al Tamudazo: los precedentes a los que se agarra el Espanyol de cara al derbi

Tres derrotas consecutivas vuelven a meter el miedo en la afición blanquiazul, que espera poder sentenciar la salvación en el derbi frente al FC Barcelona. Un derbi es un derbi, y por mucha desigualdad que exista entre ambos equipos a nivel futbolístico, son muchos los factores que afectan a un encuentro de estas características. Por ese motivo, el Espanyol no pierde la esperanza y se ve con opciones de sumar frente a los de Hansi Flick.

Los precedentes, no obstante, no son demasiado positivos para los pericos, que hace más de 15 años que no logran vencer en Liga al FC Barcelona. Viendo la situación en la que se encuentra el Espanyol, sumar un punto frente a los de Flick supondría un gran paso hacia la permanencia matemática. Si bien las victorias pericas son escasas, son muchos los empates que ha ido rascando el club blanquiazul en los últimos años.

Más allá del famoso 'Tamudazo' en 2007, repasamos los últimos precedentes a los que puede agarrarse el Espanyol para sacar un resultado positivo en el derbi de este jueves en Cornellà-El Prat y romper, por fin, la maldición que afecta al RCDE Stadium, donde el equipo perico todavía no ha ganado al Barça en Liga desde su inauguración en 2009.

De la Peña, rodeado de Messi, Xavi y Busquets / Paco Largo

31 de diciembre de 2022 (1-1)

La gran mayoría de empates o victorias del Espanyol frente al Barça han llegado en casa, en Cornellà-El Prat o Montjuïc. Curiosamente, la última vez que los blanquiazules lograron puntuar en un derbi fue en el Camp Nou, en la última jornada del año 2022. Aquel día Joselu empató de penalti un tanto de Marcos Alonso a los siete minutos de partido y mandó callar a la afición blaugrana. Ambos equipos acabaron con un hombre menos por las expulsiones de Jordi Alba y Vini Souza.

Joselu mandó callar al Camp Nou / Movistar

13 de febrero de 2022 (2-2)

El Espanyol logró rascar un empate frente al Barça en el RCDE Stadium. Pero no fue un resultado positivo para los pericos, sino más bien amargo. Luuk De Jong aguo la fiesta en las gradas del RCDE Stadium anotando el definitivo 2-2 en el minuto 96. Un auténtico jarro de agua fría tras la remontada previa protagonizada por Sergi Darder y Raúl de Tomás. El primer gol lo anotó Pedri a los dos minutos de partido. Ese duelo en Cornellà también será recordado por las expulsiones de Nico Melamed y Gerard Piqué tras encararse. También vio la roja Manu Morlanes en el 97'.

Piqué y Melamed se engancharon en el derbi / Sport

4 de enero de 2020 (2-2)

Dos años antes, el guion de partido fue calcado al de 2022, pero intercambiándose los papeles. En esta ocasión, también en el RCDE Stadium, David López adelantó a los blanquiazules en la primera mitad. Tras la remontada firmada por Luis Suárez y Arturo Vidal, fue Wu Lei quien puso el 2-2 definitivo en el minuto 88 tras una gran asistencia del 'Monito' Vargas. El Barça jugó con un hombre menos desde el 75' por doble amarilla a Frenkie De Jong.

El gol de Wu Lei que dio un punto valioso al Espanyol / SPORT

4 de febrero de 2018 (1-1)

Piqué fue protagonista en un derbi en Cornellà-El Prat en el que Gerard Moreno había adelantado al Espanyol pasada la hora de partido. El central del FC Barcelona empató el partido en el minuto 83 y lo celebró con unos cuernos mandando callar que enfadaron a la afición perica.

La celebración de Piqué / Javi Ferrándiz

17 de enero de 2018 (1-0)

Hay que remontarse hasta 2018 -hace siete años- para encontrar la última victoria perica en un derbi oficial. Aunque no fue en Liga, sino en Copa del Rey. Aquel día, Óscar Melendo desató la alegría en el RCDE Stadium en los minutos finales acercándose a la valla de publicidad y haciendo estallar a la afición perica con un gol que daba ventaja al Espanyol en la ida de los cuartos de final del torneo copero. También brilló Diego López, que le detuvo un penalti a Leo Messi. En la vuelta, el Barça remontaría con un 2-0.

Óscar Melendo y Marc Navarro, dos canteranos construyeron el gol de la victoria del Espanyol en el derbi / Efe

2 de enero de 2016 (0-0)

Cero a cero, poco fútbol, un palo de Messi, otro de Luis Suárez... Y muchas amarillas. El Espanyol logró sumar un punto en Cornellà-El Prat frente al Barça en una semana de dos derbis. Ambos equipos se enfrentaron cuatro días después en Copa, con 4-1 para los culés. Muy sonadas fueron las declaraciones de Pape Diop tras ese partido: "No podéis decir que somos violentos. No se ha visto sangre. Si hubiéramos querido, los del Barça salen en camilla".

Pape Diop, frente a Messi / Valentí Enrich

8 de enero de 2012 (1-1)

Nuevamente el Espanyol volvió a rascar un punto en el RCDE Stadium gracias a un tanto en los minutos finales del derbi. Esta vez tuvo la firma de Álvaro Vázquez, que logró neutralizar el gol inicial de Cesc Fàbregas en el primer cuarto de hora del partido.

Los jugadores del Espanyol celebran el gol ante un decepcionado Iniest / EFE

17 de abril de 2010 (0-0)

Meritorio punto el que sumó el Espanyol el 17 de abril de 2010, aunque los pericos pudieron llevarse los tres puntos tras la expulsión de Dani Alves nada más comenzar la segunda mitad. No aprovecharon los blanquiazules su superioridad numérica, pero acabaron resistiendo frente a un Barça que terminaría ganando la Liga.

Dani Alves se retira expulsado / EFE

21 de febrero de 2009 (1-2, última victoria en Liga)

Muchos lo conocerán como el famoso 'Delapeñazo'. Un doblete de Iván de la Peña -con la famosa vaselina a Víctor Valdés- permitió al Espanyol sumar los tres puntos en el Camp Nou en un ejercicio heroico para un equipo que en esos momentos era colista de la Liga con 18 puntos en la jornada 23. Y no solo eso, sino que el Barça -que descontó por medio de Yaya Touré (1-2)- era líder destacado, a diez puntos del Real Madrid. A partir de ese partido, el Espanyol no hizo más que escalar posiciones y acabó el campeonato en décimo lugar. Mucho mérito tuvo esa victoria, teniendo en cuenta, además, que aquel Barça acabaría ganando el triplete y, posteriormente, el sextete con jugadores como Messi, Xavi, Eto'o o Henry.

Iván de la Peña fue el héroe del Espanyol en 2009 / Paco Largo

13 de enero de 2007 (3-1, última victoria en Liga en casa)

La afición blanquiazul todavía no ha visto ganar a su equipo al Barça en Liga en el RCDE Stadium. Desde la inauguración del nuevo feudo perico, el Espanyol tan solo ha logrado sumar empates, más allá de la ya mencionada victoria en Copa del Rey en 2018. Hay que remontarse hasta el año 2007, por aquel entonces con el cuadro blanquiazul jugando en Montjuïc, para encontrar el último triunfo perico en casa en un derbi. Aquel día, Luis García, Tamudo y Rufete sellaron el triunfo que este jueves, 18 años después, esperan repetir los Puado, Roberto y compañía. Ernesto dirigía entonces al Espanyol, mientras que el técnico azulgrana, Frank Rijkaard terminó rompiendo el cristal del banquillo.

Luis García y Tamudo celebran uno de los tres goles al Barça / Marc Casanovas

9 de junio de 2007 (2-2, Tamudazo)

Mención especial merece el partido del 9 de junio de 2007. El del famoso Tamudazo. No fue una victoria, sino un empate. Pero el Espanyol celebró dejar al Barça sin título de Liga gracias a dos goles de su capitán Raúl Tamudo (el 2-2 en el minuto 90) en el Camp Nou en la jornada 37 de Liga, mientras el Real Madrid derrotaba a la misma hora al Real Zaragoza. De nada sirvieron los dos goles de Messi para remontar el partido, uno de ellos dado por válido por parte del colegiado pese a marcar con la mano. Este jueves, una victoria o un empate del Espanyol no serviría para dejar al Barça sin título, pero sí podría retrasar el alirón.