Mateu Lahoz: "Joan García no puede realizar esa acción, es conducta antideportiva"

El duelo entre Espanyol y FC Barcelona apenas generó polémicas posteriores relacionadas con el arbitraje de García Verdura. El colegiado catalán impuso su criterio desde el primer momento y supo conducir con autoridad y firmeza un partido de este nivel y con tanta tensión. Incluso este lunes la Real Federación Española de Fútbol compartió un vídeo de cómo vivió el árbitro catalán el partido, en el que se puede comprobar su buen hacer dirigiendo el encuentro.

En el terreno meramente deportivo, el Barça se llevó los tres puntos después de los tantos de Dani Olmo Y Lewandowski en los instantes finales del enfrentamiento. Pocas dudas hay de que el Espanyol mereció mucho más tras disponer de las mejoras ocasiones de cara a portería, pero el regreso de Joan Garcia y sus milagros fueron toda una pesadilla para los pericos.

Víctor García Verdura, en el derbi entre Espanyol y Barça / Gorka Urresola Elvira

Precisamente, el guardameta de Sallent protagonizó una de las pocas jugadas algo polémicas del partido. Tras detener un mano a mano ante Roberto, el rechace quedó dentro del área y Joan García 'sacrificó' a Gerard Martín, a quien empujó para evitar el remate posterior de Pere Milla. Una acción de astucia que algunas voces calificaban de antirreglamentaria.

De hecho, es una de las jugadas que aparece en el vídeo de la RFEF con la perspectiva del árbitro catalán durante el partido. En ese sentido, se puede escuchar a García Verdura dejando claro que "no hay nada, no hay nada, es el suyo que lo empuja, no hay nada". Además, conversa directamente con Gerard Martín: "Gerard, ¿cómo estamos? Te empuja tu portero. Si te empuja tu portero, que la culpa tiene el otro jugador".

Sin embargo, el exárbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz analizó esta jugada en 'Movistar +' y señaló que el colegiado Víctor García Verdura debía haberla sancionado con un "tiro libre indirecto y amonestación", al tratarse de una "acción antideportiva".

"Esto está estipulado en FIFA como conducta antideportiva. Vamos a ver todas las acciones en las que él, sí que es cierto que se lo quiere quitar de encima para tapar, pero no puede realizar esta acción. En el momento que tú, de forma voluntaria, empujas a un compañero y casi lo pones en peligro de lesión es algo que el reglamento no permite. Aunque el VAR no te puede ayudar. No está en la casuística de que te puede ayudar porque sería tiro libre indirecto y, en este caso, amonestación. El árbitro, estoy seguro, que lo interpretó era una parte accidental por luchar por ese espacio", apuntó Lahoz.