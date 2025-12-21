Marko Dmitrovic: "¿Joan Garcia? Gracias a ese traspaso el Espanyol hizo una muy buena plantilla"

Siete porterías a cero, segundo portero que menos encaja de LaLiga, seguridad infinita bajo palos... El cerrojo del Espanyol tiene nombre y apellido: Marko Dmitrovic. El guardameta serbio aterrizó el pasado verano en Cornellà-El Prat con la misión más complicada de todas: la de suplir al mejor guardameta de la última temporada. Y no solo ha encajado a la perfección en la plantilla blanquiazul, sino que incluso está firmando números muy superiores hasta el punto de convertirse en uno de los ídolos de la afición.

Con el Espanyol viviendo una situación soñada, Dmitrovic (Subotica, 1992) atiende a SPORT para repasar el buen momento del equipo, los objetivos de la plantilla y lo que espera tanto del partido del lunes en San Mamés como del derbi frente al Barça del próximo 3 de enero.

Pregunta: ¿Cómo está el equipo después de ganar en Getafe?

Respuesta: Está muy bien, llevamos cuatro victorias seguidas, estamos en una racha muy positiva, la confianza está muy alta y estamos disfrutando mucho. Ya estamos muy centrados para seguir con esa buena racha. Tenemos un partido complicado, pero estamos en el mejor momento de la temporada y queremos aprovecharlo para sumar otra victoria.

Son cuatro victorias consecutivas, hacía 16 años que no se veía eso en el Espanyol. ¿Os veíais capaces de lograrlo?

No sigo mucho las estadísticas, vivo de momentos y nos vemos capaces en este momento de ganar a cualquiera. Estamos en una racha muy positiva, todo se ve mucho más fácil, pero de verdad tenemos una energía que se basa en un gran trabajo desde el día uno. Cuando hemos perdido dos partidos, no hemos dejado de trabajar duro. Sabemos que esa racha se va a cortar rápidamente, pero vivimos día a día y queremos prolongarla lo máximo posible.

El mensaje son los 42 puntos para lograr la salvación. Ya son 30, ¿no se habla dentro del vestuario de Europa?

De verdad no se comenta porque ya sabemos cómo va eso. Después de muchos años de sufrimiento, si te relajas, vas a pasar otra segunda vuelta de sufrimiento. Cada vez estás más cerca de la salvación, eso está muy claro. Llevamos un buen colchón de puntos, pero lo único que depende de nosotros es ir partido a partido, porque en cada partido solo hay tres puntos y no podemos ganar más contra Athletic Club de Bilbao que esos tres. Así que para sacar algo más grande que la salvación necesitamos muchos puntos, pero el primer paso es Bilbao y eso está solo en nuestra mente.

Dmitrovic, portero del Espanyol / Agencias

Habéis generado tanta ilusión que incluso parece que una derrota dentro de la afición se ve como un pequeño drama. Debe ser difícil gestionar esta situación.

El drama sinceramente lo formáis vosotros [risas], no nosotros, no te voy a engañar, porque nosotros sabemos cómo va. Pero ya sabemos cómo va el mundo, que a lo bueno todos nos adaptamos muy rápido, no solo los aficionados, todos nos adaptamos a cualquier cosa buena muy rápido, pero a lo malo cuesta días, semanas, meses para adaptarse, y eso es algo muy natural. Pero hemos trabajado muy duro para disfrutar ahora de ese momento y nosotros, que llevamos muchos años en esto, sabemos cómo va y no nos relajamos. Sabemos que esa racha es muy positiva, y la única manera de mantenerla es trabajar más duro que ahora y partido a partido, no queda otra.

En los 'insides' se ve que hay muchas bromas contigo, Edu, Manolo, Kike... ¿Es clave esta buena sintonía dentro del vestuario?

Es un punto muy importante del vestuario que existan buenas relaciones entre los jugadores. Cada uno de nosotros tiene gente con quien se lleva muy bien, con otros mejor, pero en general nos llevamos todos muy bien. Como te he dicho, hay una relación más estrecha con algunos, es normal. Pero de verdad, entre los jóvenes, veteranos, cuerpo técnico, cuerpo médico y trabajadores fuera de campo, nos llevamos muy bien, con muchas bromas y piques entre nosotros. Así que eso es un punto muy importante para luego rendir mejor en el campo.

Ya en el plano más personal, en verano, tuviste varias ofertas. ¿Qué te hizo elegir al Espanyol?

Porque el interés era más alto de los otros clubes. Yo interpretaba que el club que más me quería fichar, y luego en las negociaciones hemos acercado posturas. Yo veía un club de primera muy consolidado, veía e interpretaba muchas cosas similares en mis objetivos personales. Es un club que quiere crecer, mejorar y disfrutar día a día. Muy rápido nos pusimos de acuerdo en todo y era una señal de que de verdad me querían. Al final, no hay nada mejor que estar en un sitio donde te quieren. De momento, disfruto mucho, queda mucho trabajo por delante, pero estoy seguro de que he acertado al 100%. Disfruto mucho a nivel personal, estoy mejor que nunca y, de momento, solo puedo hablar de cosas positivas.

¿Has pensado alguna vez que quizás tu vida y tu carrera habrían sido diferentes si, por ejemplo, el Leganés se hubiera salvado la temporada pasada?

Hombre, cambian mucho las cosas. Mi objetivo y mi camino siempre dependen de mí. Es importante que cada uno haga lo que le toca en su parcela. Luego, las cosas que no dependen de ti, las aceptas, enfrentas y valoras cómo hacerlas. Si se salvaba el Leganés, seguramente me hubiera quedado en el Leganés. Si el Espanyol hubiera bajado, sería otra historia, serían otras entrevistas, otras charlas, otra situación. Así que siempre te digo, yo pienso en lo que puedo hacer, lo que no depende de mí no me roba energía. Intento ser la mejor persona y profesional en cada momento y lo que depende de mí, intento hacerlo al máximo.

Marko Dmitrovic es un valor seguro / RCD Espanyol

Cuando llegas, te encuentras con la competencia de Ángel Fortuño, a quien algunos veían como el sustituto más natural de Joan. ¿Llegaste con la certeza de que serías titular?

Yo ya llevo tiempo y durante semanas sin pensar si juego o me quedo fuera o en el banquillo. De verdad, intento aprovechar cada entrenamiento al máximo para mejorar aspectos personales y profesionales. Es mi camino de vida, quiero ser mejor Marko que ayer y ese es el único pensamiento. Luego, si deciden ponerme a jugar mejor y cada uno de nosotros quiere jugar todo lo posible, pero el único camino correcto es pensar en ser la mejor versión de ti mismo al día siguiente. Desde que estoy haciendo esas cosas, disfruto día a día y de verdad espero que prolongue mi carrera lo máximo posible.

Y tienes que reemplazar a Joan García, una pieza clave de la pasada temporada.

Él dejó una gran huella, ha sido uno de los mejores porteros del campeonato pasado, ha tenido grandes actuaciones el año pasado. Pero no vine a suplirlo a él, vine para dar mi mejor versión y ayudar con todo lo que pueda a que el equipo tenga éxitos este año. Al final, cada jugador y sobre todo portero somos diferentes, cada uno tiene sus virtudes y habilidades, y yo intento implementar todas las cosas buenas que hago en el grupo. De momento estamos haciendo las cosas bien y no queda otra que seguir haciéndolo de la misma manera.

Sobre este tema, dijiste en rueda de prensa que en Sevilla quizás te había pesado un poco el sustituir a Bono, pero aquí mencionaste que ya no te pesó con Joan. ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué has aprendido a lo largo de tu trayectoria?

Siempre cuando cometes errores intentas corregirlos. A veces necesitas más tiempo para aceptarlos y valorarlos como un error. Al final, vivimos en un deporte donde los errores son normales. Cada día es una opción de mejorar a nivel mental, personal, profesional, en aspectos técnicos, tácticos del fútbol, cosas también fuera del fútbol. Puede ser que yo en Sevilla tomara un reto, suplir a Bono, ser una mejor versión que Bono, y fue un error. Yo tengo que ser la mejor versión de mí mismo y luego cada uno actúa de diferente manera dentro de un grupo. Pues puede ser que en Sevilla quería ser Bono número 2 y era un error, yo tenía que actuar al 100% y eso quizás puso una sobrepresión en mí. Eso lo valoro como un error, no disfruté mucho, tenía mucha presión por rendir al máximo. Pero tienes que trabajar bien, disfrutar bien y luego las cosas salen. Esa es la forma que estoy tomando ahora, disfruto día a día, no quiero sustituir a nadie, quiero ser mejor Marko dentro y fuera del campo, me siento genial y espero que siga así la misma racha.

Son 7 porterías a cero, 3 de ellas consecutivas, y ahora visitáis San Mamés. ¿Te imaginas otra portería a cero y otra victoria?

Visualizo la victoria, estoy con ganas de ganar, pero nunca pienso en dejar portería cero. Si me ofrecen un resultado 3-4 para Espanyol, lo firmo con las dos manos. Es un dato bonito donde el foco está en el portero, pero es un resultado de la gran defensa de todo el equipo. Al final tenemos muchas estadísticas, competiciones individuales donde los focos a veces son los porteros, donde a veces los delanteros o goleadores, pero al final los frutos son de todo el equipo. Bonita estadística y dato, pero a veces hay muchas más cosas que influyen para una portería cero. Lo importante es ganar partidos y eso es el único objetivo que tenemos.

Todos los partidos son con un ambiente superlativo, así que contra el Barça va a ser otro ambiente tremendo

El derbi contra el Barça está a la vuelta de la esquina, ¿tenéis ganas de jugarlo, especialmente sabiendo que sois capaces de ganar a cualquier equipo?"

Seguro que sí, yo primero digo que no pienso en eso nada, que al final sabemos qué importante es el partido de Bilbao. Luego hay un parón para cargar pilas y cuando tengamos mucho tiempo para pensar en el Barça lo pensaremos. Si pensamos ahora en el Barça sería un error grande. Está cerca el derbi, un bonito partido, más importante para los aficionados. También entendemos que ellos piensan en eso, pero bueno, ellos que hablen y discutan con sus amigos, nosotros primero con lo que toca y luego ya pensaremos en ello.

Has vivido derbis bonitos entre Sevilla y Betis. ¿Qué esperas de la afición para el partido contra el Barça?

Espero un partido muy bonito en nuestra casa, todos los partidos son con un ambiente superlativo, así que sobre todo como es un derbi va a ser otro ambiente tremendo, pero en el estadio no hace falta que sea un derbi, el ambiente es siempre espectacular.

Muchos focos estarán en el regreso de Joan Garcia. Tú has estado en el Sevilla, ¿te hubieras ido al Betis?

Son cosas que pasan en la vida. Yo nunca digo ‘no’ a nada porque nunca sabes qué puede pasar en la vida. Cada uno es dueño de sus decisiones, Joan tuvo una cláusula que él decidió ejecutar. Yo solo voy a decir que gracias a ese traspaso yo creo que el Espanyol hizo una muy buena plantilla este año. Al final cada persona es diferente, yo te puedo decir una cosa, luego si la hago o no… Pues para qué vale hablar, cada uno tiene derecho a decidir por sí mismo. Cada uno decide tener consecuencias o trofeos en su espalda, él optó para sí mismo esa decisión, le deseo toda la suerte del mundo, menos cuando nos enfrentamos a él, que no haga los partidos que suele hacer.