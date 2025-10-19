Marko Dmitrovic conquista al Espanyol

La victoria del Espanyol en el campo del Oviedo fue toda una demostración del buen momento perico. Pese a las dudas de los últimos resultados, los de Manolo González certificaron que están cuajando un excelente arranque de temporada con el triunfo en tierras asturianas. La mejora respecto el curso anterior es evidente, no tan solo en sensaciones, también en números.

A estas alturas de campeonato, el conjunto blanquiazul había sumado únicamente diez puntos por los quince que sustenta esta temporada. Y es que tan solo logró en toda la primera vuelta de la pasada campaña un puntaje de 16, uno más de los que tiene tras haber disputado apenas nueve jornadas del torneo liguero.

La mejoría también se hace evidente en los aspectos defensivos. Encajó trece tantos en las primeras nueve jornadas, mientras que en este curso Marko Dmitrovic tan solo ha sido superado en once ocasiones hasta este momento. La dolorosa salida de Joan Garcia parecía ser irremplazable, pero lo cierto es que el portero serbio está cumpliendo con creces.

Dmitrovic es un valor seguro en la portería. Con experiencia de sobras en la categoría, está rindiendo a un buen nivel bajo palos. Inexpugnable en los balones áreos, también está demostrando tener excelentes reflejos a sus 33 años.

Sin encajar en la victoria en Oviedo, ya suma tres porterías a cero en nueve jornadas. Además, desprende una sensación de tranquilidad, que sumado a su carisma, permiten a los pericos respirar aliviados con el nuevo guardián en la portería.