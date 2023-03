Mario Gila, en la agenda del Espanyol

Los blanquiazules comienzan a planificar la próxima temporada y uno de los primeros nombres en sonar es el del joven central de la Lazio El cuadro italiano, que solo escuchará "ofertas importantes", se hizo con el 50 por ciento de sus derechos en 2022 a cambio de seis millones de euros, procedente del Castilla

El central español de la Lazio, Mario Gila, podría ser uno de los refuerzos del Espanyol de cara a la próxima temporada. Pese a tener que cerrar todavía una complicada campaña en la que el club aún debe salvarse, y según afirman desde Italia, el conjunto catalán ya planifica el próximo curso y está listo para pasar a la ofensiva con el objetivo de firmar al joven defensor.

Mario Gila fichó por el club italiano durante el pasado verano, procedente del Real Madrid Castilla a cambio de unos 6 millones de euros más un cincuenta por ciento de una futura venta del futbolista. Fue el segundo traspaso más caro del Castilla, tan solo por detrás del de Mario Hermoso también al Espanyol por 12,5 millones de euros.

Según ha informado el medio ‘Il Messaggero’ y se hicieron eco varios medios italianos, el Espanyol tiene ya preparada una oferta para traerle de vuelta a LaLiga y a las filas de un club en el que ya estuvo en la temporada 17-18, con el Juvenil A.

No obstante, la Lazio tratará de cerrarse en banda. El club romano no tiene intención alguna de vender al futbolista de 22 años después de tan solo un año en sus filas, a pesar de que Mario Gila no está gozando de protagonismo esta campaña, siendo relegado al banquillo por detrás de hombres como Casale, Romagnoli o el también español Patric.

El defensor, habitual en las competiciones europeas, tan solo ha disputado 12 partidos, cuatro de ellos en la Serie A, cinco en la Europa League y tres en la Conference League. En Liga nunca ha sido titular y no juega desde el pasado 13 de noviembre ante la Juventus, disputando los últimos 21 minutos de un partido que terminó con derrota por 3-0.

Pasado blanquiazul

El internacional con la Selección española sub-21, que participó en la victoria en el amistoso ante Suiza Sub-21 del pasado viernes 24 de marzo, llegó al club espanyolista en la temporada 17-18 procedente de la Damm. Pero muy pronto el Real Madrid se fijaría en él y le ficharía para el Juvenil y para el Castilla a cambio de una pequeña cantidad de dinero.

En Primera División, debutó precisamente ante el Espanyol el 30 de abril del año pasado, sustituyendo a Camavinga en el 74’. También jugó otros 8 minutos en el desenlace de un ya sentenciado Real Madrid-Levante.