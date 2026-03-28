Marcos Fernández, un tesoro para el Espanyol

Inmerso de lleno en el parón internacional de selecciones, el pensamiento del Espanyol está en seguir trabajando y mejorando para revertir la mala situación del equipo en LaLiga. Es bien sabido que el conjunto blanquiazul todavía no conoce la victoria en este 2026 y tiene la obligación de empezar a sumar de a tres para evitar sustos mayores en la clasificación.

A la espera de que finalice este parón y de encarar el próximo compromiso liguero frente al Betis, inicio de una exigente gira a domicilio que continuará con las visitas al FC Barcelona y al Rayo Vallecano, en el Espanyol no se pierde de vista otro frente. La dirección deportiva, el cuerpo técnico y la afición siguen de cerca la evolución de los futbolistas que el club blanquiazul tiene cedidos en Segunda División.

En ese contexto emerge la figura de Marcos Fernández. El delantero, nacido en Cambrils, aterrizó el pasado verano en el Espanyol como agente libre tras finalizar su etapa en la cantera del Real Betis, donde firmó una notable última campaña con el filial, con 10 goles en 34 partidos. Toda una oportunidad de mercado que se llevó la entidad perica.

El ‘9’, de 22 años, realizó la pretemporada a las órdenes de Manolo González, pero la elevada competencia en su demarcación, con Kike García y Roberto Fernández por delante, y la necesidad de seguir acumulando minutos para continuar su progresión llevaron a club y jugador a considerar que la mejor opción era una salida en calidad de cedido.

Y, sin duda, la decisión ha resultado todo un acierto. Marcos Fernández está brillando en Segunda División, convertido en uno de los principales referentes ofensivos del Ceuta y demostrando un olfato goleador notable. Basta con observar sus cifras en lo que va de temporada: once goles y una asistencia en 26 partidos disputados en LaLiga Hypermotion.

Sin ir más lejos, el delantero cedido por el Espanyol firmó una actuación determinante en la valiosa victoria del Ceuta frente al Cádiz. Marcos Fernández inauguró el marcador tras aprovechar un rechace dentro del área y, con un preciso zurdazo, envió el balón cerca de la escuadra derecha defendida por David Gil para adelantar a los suyos y aumentar su cuenta goleadora.

También participó de forma decisiva en el segundo tanto, aunque finalmente no se le atribuyó. Ya en la segunda mitad, el Ceuta asestó el golpe definitivo en torno al minuto veinte tras una recuperación de Marcos Fernández dentro del área. Su disparo terminó en el fondo de la red después de ser desviado por Kovacevic. Los gaditanos reclamaron una posible falta sobre Suso en el origen de la jugada, pero el colegiado optó por no señalarla.

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Una vez más, Marcos Fernández evidenció que está preparado para cotas mayores y dejó entrever que el Espanyol puede contar con un ‘9’ de primer nivel de cara a la próxima temporada. Con Kike García y Roberto Fernández con contrato, el delantero de Cambrils se perfila como una alternativa de aire fresco capaz de dinamizar el ataque blanquiazul. Aún es pronto para tomar decisiones sobre su futuro, pero en el club perico son conscientes de que recuperarán en verano a un futbolista con un enorme potencial.