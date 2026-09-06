Marcos Fernández salva un punto agónico contra diez

Punto sobre la bocina del Espanyol. Los de Manolo González rescataron un empate en el último suspiro del añadido gracias al gol de Marcos Fernández, en un partido de mucha intensidad y poco fútbol. El conjunto blanquiazul no pudo aprovechar la superioridad numérica tras la polémica expulsión de Sangante, que dejó al Sevilla con diez desde el inicio de la segunda mitad. Omar llegó a marcar, pero su tanto fue anulado, mientras que el debutante Stassin parecía haber asaltado Cornellà-El Prat antes de que Marcos salvase los muebles (1-1). Un empate con sabor agridulce en la noche del centenario de Manolo.

Los primeros compases parecían augurar un partido fulgurante. De ida y vuelta. La realidad, sin embargo, fue bien distinta. En términos de intensidad, garra y desgaste, ambos estuvieron de diez: con energía y plenamente conectados al encuentro. Tanto, que hasta cuatro amarillas se mostraron en la primera mitad —tres para el Sevilla y una para el Espanyol—. Pero, en cuanto a nivel técnico y precisión se refiere, el partido dejó bastante menos que desear.

Llevaron la batuta los de Luis García Plaza, aunque sin generar demasiado peligro. Ambos equipos se contrarrestaron bien, pero se echó de menos una mayor presencia en las áreas. Las ocasiones fueron escasas durante la primera mitad y la más clara llegó a balón parado: un golpeo de Javi Hernández de libre directo que repelió Odysseas, después de una falta de Kochorashvili sobre Cala.

La amenaza hispalense en los primeros 45 minutos corrió a cargo de Miguel Sierra y Ejuke, bien contenidos por la zaga blanquiazul, que contó con la gran novedad de Cabrera, de vuelta al eje de la defensa tras cumplir sanción. También se estrenó en el once Moscardo, uno de los numerosos fichajes de Monchi.

Monchi, contra 'su' Sevilla

Precisamente el director deportivo blanquiazul fue uno de los nombres propios de la noche en Cornellà-El Prat. Uno de los alicientes de la noche era ver a Ramón Verdejo, más y mejor conocido como Monchi, frente al club de su vida, el Sevilla. Era la primera vez que se enfrentaba al conjunto hispalense después de tres décadas ligado a la entidad de Nervión.

Un vínculo que, pese al paso del tiempo, sigue siendo eterno. Ahí está su tatuaje, con las siete estrellas que representan las siete Europa League conquistadas por el Sevilla, junto al lema Imperium Nostrum, como recuerdo imborrable de su historia en el club.

Expulsión y gol anulado a Omar

El segundo tiempo inició con la misma tónica. Debutaron Stassin y Fofana con el Sevilla y se produjo una de las dos acciones polémicas del partido: Sangante vio la roja por una entrada sobre Roberto al borde del área. El central fue al límite y se la jugó, pero la repetición aclaró que tocó limpia y claramente el balón. El VAR, sin embargo, no intervino y, Miguel Sesma, además de mantenerse firme en su decisión, le mostró la cartulina amarilla a un incrédulo y cabreado Luis Garcia Plaza.

Un par de minutos más tarde, Omar El Hilali encendió Cornellà-El Prat con una volea rasa tras cazar un rechace a un centro de Javi Hernández. El tanto fue revisado y posteriormente anulado por fuera de juego del recién ingresado Marcos Fernández, que interfiere en la trayectoria del golpeo e interrumpe a Odysseas y a Castrín.

De Stassin a Marcos

El Sevilla, con uno menos, dispuso de una oportunidad única para avanzarse en el marcadoR: Stassin falló un mano a mano con Dmitrovic. El belga, sin embargo, se resarció con un gran gol en el 84' para dejar helado a un RCDE Stadium que se volcó con su equipo a por un empate que llegó prácticamente sobre la bocina, en el 98' para ser exactos.

Noticias relacionadas

Marcos Fernández estrelló un cabezazo en el larguero y recogió su propio rechace para batir a Odysseas. Punto amargo para ambos.