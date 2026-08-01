Marcos Fernández se reivindica: "He llegado para hacerlo lo mejor posible"

Marcos Fernández sigue aprovechando cada oportunidad para convencer a Manolo González. El delantero volvió a marcar en el empate del Espanyol frente al Middlesbrough (3-3) y ya suma tres goles en esta pretemporada, consolidándose como una de las notas más positivas del conjunto blanquiazul antes del inicio de LaLiga.

El atacante de Cambrils, que la pasada temporada jugó cedido en el Ceuta, aseguró que esa experiencia fue clave para su crecimiento. "El año pasado me vino muy bien en Ceuta, creo que cogí mucha experiencia", explicó, antes de añadir que también ganó "mucha seguridad".

Pese a su gran momento, el delantero prefiere mantener la calma. "He llegado aquí intentando hacerlo lo mejor posible y las cosas están yendo bien, pero en el día a día tampoco pienso mucho más allá", comentó.

Marcos dejó claro que su prioridad es ayudar al equipo, independientemente de la posición en la que juegue. "Jugaré donde me ponga el míster", afirmó el atacante, que destacó su versatilidad sobre el terreno de juego.

"Soy '9', pero tengo mucha movilidad. También he jugado mucho de extremo y de mediapunta", explicó, aunque reconoció que nunca pierde de vista su principal misión: "Siempre como delantero uno tiene el gol presente".

El joven delantero añadió que está "más acostumbrado a jugar ahí" como referencia ofensiva, aunque dejó claro que está dispuesto a adaptarse a cualquier necesidad del equipo.

"Al final es hacer lo que te pide el míster; como si te pone de lateral. Lo importante es competir, cumplir e intentar hacerlo lo mejor posible", señaló.

Marcos Fernández, delantero del Espanyol / RCD

Según explicó, el técnico le pide "intentar pelear cada balón y competir", una filosofía que intenta aplicar en cada partido.

Tranquilidad con Kike García

Marcos también fue preguntado por Kike García, que tuvo que abandonar el encuentro frente al Middlesbrough por unas molestias físicas.

El delantero quiso transmitir tranquilidad sobre el estado de su compañero.

"Nos ha dicho que está bien. Ahora lo valorarán y verán los médicos qué es lo que tiene", concluyó.