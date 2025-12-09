Marcos Fernández, en el radar de varios clubes europeos y con cláusula de dos millones

El Espanyol se encuentra en un buen momento deportivo. Los de Manolo González encadenan tres victorias consecutivas (Sevilla, Celta de Vigo y Rayo Vallecano), y continúan asentados en las posiciones europeas de LaLiga EA Sports. Con la cabeza puesta en la permanencia en la máxima categoría del fútbol español, los pericos se permiten la licencia para soñar con cotas mayores.

Ya fuera del terreno de juego, nos acercamos al mercado de fichajes invernal y las especulaciones empiezan a estar en el orden del día. En ese sentido, el periodista Fabrizio Romano informó que Marcos Fernández, jugador del RCD Espanyol que juega en calidad de cedido en el Ceuta, está despertando el interés de varios clubes europeos por su buen rendimiento en Segunda División. Además, indicó que tiene una cláusula de rescisión de tan solo dos millones de euros.

Marcos Fernández llegó al club perico el pasado verano como agente libre después de finalizar su etapa en la cantera del Real Betis. El delantero realizó la pretemporada con el primer equipo, pero, ante la competencia de Roberto Fernández y Kike García en el '9', se decidió que la mejor opción era una cesión a Segunda División para que pudiera seguir creciendo futbolísticamente. Y, por el momento, la decisión parece más que acertada.

El '9' nacido en Cambrils está completando una notable temporada en las filas del Ceuta. Si nos centramos en las cifras, Marcos Fernández ha disputado 1243 minutos repartidos en 15 partidos, con unos registros de cinco goles y una asistencia. Pero, más allá de los números, demuestra compromiso, carácter y mucha calidad en cada partido de LaLiga Hypermotion.

Este rendimiento no ha pasado desapercibido, y ya hay varios equipos siguiéndole la pista. Teniendo en cuenta la baja cláusula del futbolista, fijada como parte del acuerdo por el que Marcos llegó gratis, al Espanyol le tocará mover ficha en los próximos meses. Ya sea para que forme parte de la plantilla del primer equipo de cara a la próxima temporada o para hacer caja con su venta. Todo abierto en el futuro de Marcos Fernández.