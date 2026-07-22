Marcos Fernández pide primer equipo en el Espanyol

Para el primer equipo del Espanyol esta temporada, Manolo González sabe que dispondrá, al menos en la preparación del curso 2026/27, de dos delanteros centros. Les conoce bien: fueron ya las referencias en el centro del ataque la campaña pasada. Kike García y Roberto Fernández vuelven a ser los 'nueves' del cuadro blanquiazul esta temporada y ambos han mojado ya durante los amistosos preparatorios: uno contra el Olot (Roberto) y el 'obrero del gol' contra el Pau.

Pero, detrás de ambos, un ariete joven viene también con ganas de aprovechar cualquier oportunidad que se presente, por mínima que sea. Ya lo hizo en el Ceuta la pasada campaña con 14 dianas en 36 partidos, y pretende lo mismo en el Espanyol a sus 23 años. Porque Marcos Fernández viene avisando desde esta pretemporada que, a pesar de portar un dorsal de filial -el '30'-, su calidad es de primer equipo... por lo menos en los choques preparatorios.

Contra el Olot, primer encuentro amistoso para mirar a la campaña 2026/27, Marcos ingresó en la segunda parte y desde el banquillo aportó lo suyo para redondear la victoria blanquiazul con una diana sobre el 89'.

Ya en el segundo partido, midiéndose al Pau francés, el propio Fernández volvió a rubricar su nombre en el electrónico, esta vez con un buen cabezazo también en la recta final de la goleada por 4-0 ante los galos.

Aún sin su situación definida y, por el momento, con un '30' en la espalda que indica su condición de jugador del filial, Marcos apuntará a mantener la senda de buenas actuaciones para poner un bendito problema en la mesa de Manolo González, siendo el de Cambrils una opción más que interesante para apuntalar la delantera con un elemento que el pasado curso ya brilló lejos del RCDE Stadium.

Monchi , director general deportivo del Espanyol, sabe que la planificación de la plantilla y las posibles salidas dependen mucho de las evaluaciones que puedan hacerse en estos partidos, siendo Marcos uno de los candidatos a marcharse con el Elche como interesado, tal como informó Ángel García 'Cazurreando'. Sin embargo, se aferra con manos y pies el delantero a la posibilidad de triunfar en la parroquia blanquiazul a base de goles.

Bauza, centrocampista del Espanyol / RCDE

De la misma forma, otro que viene pidiendo vía es Rafel Bauza. El centrocampista también ha dicho presente en ambas victorias, abriendo la lata ante el Olot y el Pau al contar la confianza de ser titular en el cuadro de Manolo González. Junto a Edu Expósito en el mediocampo -en el debut- y luego con Pol Lozano, el futbolista que cumplió cedido la pasada campaña en el Mirandés también quiere derribar la puerta del primer equipo.