Marcos Fernández se abre paso en el Espanyol

El Espanyol volvió al camino de la victoria tras imponerse a Osasuna por dos goles a cero. De esta manera, el equipo dirigido por Manolo González volvió a sumar los tres puntos y puso fin a una racha de tres partidos (ante Real Madrid, Real Sociedad y Sevilla) sin conocer la victoria. Este triunfo permite a los blanquiazules recuperar el aire y supone un importante impulso moral de cara a los próximos compromisos.

Evidentemente, uno de los grandes protagonistas del encuentro fue Roberto Fernández, autor de los dos tantos del Espanyol en El Sadar. Sin embargo, más allá de la gran actuación del delantero andaluz, también destacó la más que buena participación de Marcos Fernández. El atacante de Cambrils está comenzando a ganar peso en el equipo perico y volvió a dejar buenas sensaciones en Pamplona.

Y es que, en la visita a Osasuna, Marcos Fernández se estrenó como titular en la delantera perica junto a Roberto Fernández. La progresión del atacante catalán ha sido paulatina. Apenas disputó cuatro minutos ante el Levante, no participó frente al Real Madrid, disfrutó de 20 minutos en el campo de la Real Sociedad y jugó media hora contra el Sevilla, antes de estrenarse como titular este sábado en El Sadar.

Marcos Fernández salvó un punto agónico contra diez / Gorka Urresola

Pero nada es casualidad. Marco Fernández está demostrando, partido a partido, que sus buenas actuaciones sobre el terreno de juego no son fruto de la casualidad. Seguramente, ante el Sevilla llegó la gran confirmación del ariete catalán, que estuvo en el lugar indicado para ser protagonista en el tanto del empate en el tramo final.

Y la recompensa llegó en forma de titularidad ante Osasuna. Marcos Fernández respondió a la confianza con una notable actuación. Aunque no marcó, asistió a Roberto Fernández en el primer tanto del partido y se mostró muy activo en ataque. Además, también estuvo comprometido en las labores defensivas, un aspecto que para Manolo González resulta indispensable.

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De esta manera, sin prisa, pero sin pausa, Marcos Fernández está empezando a ganar peso dentro del Espanyol gracias a sus buenas actuaciones y a los minutos que está acumulando sobre el terreno de juego. Su progresión está siendo evidente y, poco a poco, el atacante de Cambrils se está convirtiendo en una alternativa cada vez más importante para Manolo González.