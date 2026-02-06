Marco Otero, el arquitecto de canteras que aterriza en el Espanyol

Movimiento en la cúpula del RCD Espanyol. Marco Otero, que ya lleva varios días ejerciendo su nuevo cargo en Sant Adrià, ha sido nombrado oficialmente este viernes nuevo director técnico del club en un cambio estratégico que supone un salto de calidad considerable para la entidad, que ficha al que fuera uno de los 'cerebros' de la FIFA y con experiencia en catapultar a las canteras de clubes de élite como el Olympique de Marsella.

Otero será el responsable de supervisar la estrategia de formación de jugadores y las metodologías formativas dentro de la Dani Jarque, la cantera del Espanyol, "asegurando la alineación entre el fútbol base y la visión deportiva a largo plazo del club".

Según informó la entidad perica en un comunicado, Otero también liderará el diseño y la implementación de programas técnicos, procesos de captación de jóvenes talentos y marcos de formación que apoyen la proyección de jugadores hacia el fútbol profesional y el primer equipo.

El de Marco Otero no es un movimiento cualquiera dentro de la cúpula blanquiazul. Con este nombramiento, el RCD Espanyol ficha a uno de los 'cerebros' de la FIFA para aportar experiencia en un sector que domina a la perfección después de su paso por clubes como el Basilea, el Valencia o más recientemente en el Olympique de Marsella, además de verse inspirado por Luis Aragonés, con quien trabajó codo con codo durante ocho meses y en plena Eurocopa 2008.

En el conjunto che ejerció funciones de director técnico de su academia, donde era visto como una 'eminencia', mientras que en el club francés ocupó el mismo cargo que desempeñará ahora en Barcelona. Otero, a quien definen como "un gran activo para el club", trabajó como Especialista en Alto Rendimiento del Programa de Formación del Talento de la FIFA, donde militó en la división Desarrollo Global del Fútbol.

"Marco trabajará en estrecha colaboración con el director deportivo, Fran Garagarza, reforzando la conexión entre el fútbol base y el primer equipo. Esto fortalecerá significativamente nuestro compromiso con la formación de una cantera de jóvenes talentos al servicio del primer equipo", explica el Espanyol en su comunicado, por lo que Otero asumirá unas funciones que hasta ahora recaían plenamente en el propio Garagarza.

Pero no solo será un activo de gran valor para el club catalán, sino también para el Burnley británico, ya que de forma simultánea, Marco Otero también ha sido nombrado Head of Football Development del grupo Velocity Sports Parters (VSP), empresa que pertenece al fondo de inversión ALK Capital, propietario de ambas entidades: "En esta función, supervisará la formación de jugadores y las vías de progresión de jóvenes talentos en todo el grupo VSP, promoviendo el intercambio de conocimiento, las mejores prácticas y estructuras integradas de formación entre clubes".