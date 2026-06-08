Marc Roca, ilusión para la medular del Espanyol

El Espanyol sigue explorando el mercado con el objetivo de reforzar su plantilla para la próxima temporada. Monchi, director general deportivo del club, tiene en carpeta varios asuntos por resolver, como el de un lateral izquierdo que ha quedado 'huérfano' tras la vuelta de Carlos Romero al club dueño de sus derechos, el Villarreal.

Por su parte, otro de los nombres que aparece sobre la mesa es el de Marc Roca. Según ha informado COPE, a través del periodista Quique Iglesias, la posibilidad de que el centrocampista regrese al club blanquiazul no debe descartarse, aunque la operación presenta varios condicionantes que habrá que resolver durante los próximos meses.

Existe una predisposición favorable por parte de los distintos actores implicados para estudiar una posible vuelta del futbolista a la entidad perica. El Espanyol considera que la incorporación del mediocentro aportaría experiencia, calidad y un salto competitivo a la plantilla. Además, el propio jugador vería con buenos ojos regresar al club donde se formó.

La situación contractual, sin embargo, convierte la negociación en una operación compleja. Roca mantiene un vínculo con el Betis hasta el 30 de junio de 2029, circunstancia que limita el margen de maniobra de cualquier club interesado en hacerse con sus servicios. A ello se suma una ficha importante que representa otro de los factores a tener en cuenta durante las conversaciones.

Según la citada información, el deseo del jugador sería priorizar el Espanyol en caso de abandonar Sevilla. No obstante, el atractivo de disputar la Champions League con el conjunto verdiblanco también juega un papel relevante en la decisión final. Frente a ello, el proyecto deportivo que pueda presentarle la dirección deportiva blanquiazul podría convertirse en un argumento de peso para intentar convencerle.

El principal obstáculo aparece en el terreno económico. El Espanyol no contempla afrontar un traspaso por el futbolista en las condiciones actuales. Por este motivo, la fórmula que se considera más viable sería una cesión. La cuestión clave radica en determinar qué porcentaje del salario podría asumir la entidad catalana y bajo qué términos estaría dispuesto el Betis a facilitar la salida temporal del jugador.

Las próximas semanas se presentan decisivas para conocer si las posturas pueden acercarse. Mientras tanto, la dirección deportiva continúa trabajando para elevar el nivel competitivo del equipo. En este contexto se enmarcan también las recientes palabras de Monchi, que aseguró sentirse respaldado desde su llegada al club y destacó la ambición de crecimiento existente en la entidad.

Roca, nacido en La Granada del Penedès en 1996, se formó en las categorías inferiores del Espanyol y llegó a consolidarse en el primer equipo como uno de los futbolistas más importantes salidos desde la cantera.

En 2020, tras el descenso del cuadro blanquiazul, fue transferido al Bayern Múnich por nueve millones de euros, dejando un buen saldo tanto económico como en recuerdo futbolístico para la afición. Con el '21' a la espalda, Roca regresó a España con el Betis para el curso 2024/25 y, desde entonces, se le ha vinculado con un posible regreso a la parroquia blanquiazul que parece, ahora, más cerca que nunca.