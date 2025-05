Mao Ye: "Estamos en la regla 1:1 y el Espanyol tendrá más margen para fichar"

Mao Ye y Fran Garagarza protagonizaron este miércoles la rueda de prensa de valoración de la temporada del Espanyol. El CEO y el director deportivo del club blanquiazul analizaron la campaña recién finalizada y dieron pinceladas de lo que será la temporada 25/26. En lo económico, el consejero delegado desveló que la entidad perica "está en la regla 1:1" y destacó que "el Espanyol tendrá más margen para fichar".

El resumen inicial de la temporada que hizo Mao Ye se centró en alabar a la propiedad: "Esta campaña hemos estado condicionados por la limitación del presupuesto, que condiciona la inversión en el primer equipo. Pero con la continua aportación de capital por parte de Rastar, no hemos tenido que recorrer a financiación externa. Hemos logrado el objetivo de mantenernos en Primera y seguir saneando aspectos financieros y reduciendo deudas".

"Más margen de mejora"

El CEO del club quiso dar pinceladas de lo que se hablará en la junta en la que se realizará la ampliación de capital: "Tenemos 33.955 socios, de los cuales 28.401 son abonados. La media de asistencia ha sido de 25.640 espectadores y un 69,25% de ellos eran abonados".

De cara a la próxima campaña 25/26, aseguró que hay que "seguir trabajando en la tendencia de seguir ingresando a nivel de marketing, al consolidarnos en Primera habrá más margen de mejora. Queremos tener ingresos de forma sostenida. Todo eso repercute en la planificación deportiva. Iremos a buscar el máximo rendimiento deportivo con el máximo presupuesto que lograremos conseguir".

"Estamos en la regla 1:1", remarcó en un par de ocasiones, antes de hablar sobre el inicio de la próxima temporada: "Tengo esperanzas de que en cinco años estemos mejor y todo el mundo esté contento. En un partido puede pasar de todo y no se arregla nada, no sé si se va a trasladar la mejora económica al campo".

Ampliación de capital

Se pronunció también sobre la ampliación de capital prevista para junio: "Es una de las medidas que nos beneficiará a la hora de activar el mercado de verano. Nos ayudará a estar en un equilibrio que nos hará dejar atrás un par de veranos arrastrando en negativo el límite salarial". "Tendremos más margen de maniobra, el adecuado para competir en Primera División. Hay que hacer un esfuerzo de más para sufrir menos. A día de hoy estamos en condiciones de dar un paso adelante sin perjudicar el futuro", añadió.

Preguntado por si se reinvertirán todos los recursos, Mao Ye explicó que "si generamos límite es para disponer de él. Estábamos en negativo por gastar más de lo que tenemos de límite, para ello llega la ampliación de capital. Pero no nos dejarán sobrepasarlo, aunque este año iremos al límite”.

Sobre si la propiedad invertirá en gasto de jugadores, el CEO dijo que "si convertimos deuda en capital, es porque ya se ha invertido dinero". "El club no acude a un banco, Rastar pone dinero. Llega el vencimiento y no se devuelve, lo capitalizas. El dinero ya ha llegado. Sin él, este año no pagaríamos nóminas. El dinero no solo se gasta en fichar. También hay que pagar el salario de los cedidos. La temporada pasada optamos por jugadores cedidos para salvarnos sea como sea. Esta nueva temporada, empezaremos a pensar en crear valor de futuro", apostilló.

Planes de aquí a cinco años

¿Dónde se imagina Mao al Espanyol en cinco años? El CEO respondió sin tapujos: “Imaginar cinco años es como preguntar cuál es mi deseo. Todo pasa por quedarte en Primera. Queremos estar en Primera el resto de nuestra vida".

Pero no se quedó ahí: "Y sobre esa base hay que ir construyendo. Si damos un paso esta temporada y la siguiente otro, nos imaginamos en una situación institucional, social, deportiva y financiera mucho mejor que a día de hoy. No hay dudas de que cada empleado del club trabaja en ese sentido”.

Chen Yansheng, "implicado"

Sobre el distanciamiento del dueño del Espanyol con el día a día, Mao "entiende la sensación de la gente porque es la primera vez de la historia que el club no cuenta con un presidente local" pero asegura que Chen sí está implicado. "Es normal no verlo aquí cada día, por idioma no aparece en la tele, pero no está distanciado en la gestión. Tenemos llamadas cada día y el jueves nos reunimos con Fran y Manolo. Chen es un presidente que entra en todos los detalles de la gestión", valoró.

Cuestionado por si el propietario chino tiene previsto venir a Barcelona, el consejero delegado desveló que "trabajaremos con él a ver si próximamente viene. En verano no creo, pero para el inicio de la próxima temporada a ver si le encaja la agenda y está unos días aquí con nosotros".

Finalmente, la venta del club volvió a ser un tema con claro protagonismo: "Como siempre hemos dicho, el foco está en la gestión y seguir apostando por el crecimiento del club. Eso lo demuestra la ampliación de capital. El presidente ha ido aportando liquidez para cubrir necesidades y no seguir endeudando al club". Y Mao finalizó con un claro mensaje: "En estos diez años de gestión se ha hecho una gran labor para reducir la deuda a cero y asumirlo todo. Incluso seguir cubriendo las necesidades del día a día. Se demuestra el compromiso con el club".