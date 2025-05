Manolo González: "El Espanyol estará mañana en Primera División"

Confianza, optimismo e ilusión. Todo ello es lo que transmitió Manolo González en la rueda de prensa previa a la final por la salvación. El técnico blanquiazul no se relajará ante un rival ya descendido como Las Palmas, pero aseguró que el Espanyol "estará mañana en Primera División".

Manolo González dejó claro que el equipo "lleva muchos años jugando play-offs, partidos de tensión, el año pasado fueron cuatro finales también. Y este año llevamos muchos partidos yendo al límite para ganar y salir de abajo. Es una situación contrapuesta porque hace tiempo habríamos firmado tener la salvación en nuestras manos, pero también la podríamos haber conseguido antes".

"Sin el mes de abril que hicimos y sin la segunda vuelta, no estaríamos donde estamos ahora. Y eso hay que valorarlo también, es para estar orgulloso", añadió el técnico, que no tiene supersticiones. "Me pondré gomina a ver si me da suerte", bromeó.

"Dependemos de nosotros"

El preparador gallego, sobre el aspecto psicológico, aseguró que no va a estar "pendiente del Leganés": "Estamos al margen. Dependemos de nosotros mismos, el tiempo de lo que vaya a pasar lo marcamos nosotros".

El partido de este sábado se asemeja al de la final del play-off contra el Real Oviedo. Manolo, tras el duelo de hace un año, deja claro que ya sabe "lo que es la presión": "Desde que subí al primer equipo, todo han sido situaciones límite y extremas. Por suerte, el día que me tenga que ir del Espanyol -espero que sea dentro de mucho tiempo- saldré vacunado del tema de la presión. Es un buen máster para lo que me quede de trayectoria como entrenador".

"Percibo seguridad en el equipo. Cuando el día del Oviedo dije en esta sala de prensa que íbamos a remontar y a subir, la mitad no me creyó. Se lo tomó a cachondeo. Y repito: estoy seguro de que el Espanyol mañana estará en Primera División".

"Hay jugadores valientes"

Pero Manolo no se quedó ahí y elogió al vestuario: "Estoy muy seguro del staff, del equipo y de los jugadores. Mañana será un día en el que el equipo responderá seguro. Hay jugadores valientes en esta plantilla".

El Espanyol, en principio, no tendrá bajas de cara a mañana. La única duda será Cheddira: "Si está en condiciones, entrará en la convocatoria, pero esperaremos a que acabe el entrenamiento de esta tarde".

El entrenador blanquiazul, que asegura tener "un plan B por si las cosas se ponen muy complicadas", remarcó que "somos el Espanyol, hemos remado contra situaciones muy difíciles, a favor muy pocas. Siempre estamos hasta el final y nos levantamos".

Preguntado por el rival y su posible once, Manolo cree que "Las Palmas será peligrosa juegue quien juegue". "Nosotros debemos intentar que sus peligros se minimicen, es lo que nos preocupa. Nos hemos enfocado en su idea de juego, al final mañana pueden hacer cambios o no. No nos hemos enfocado en el perfil del jugador que jugará, pero sí en la idea de equipo que tienen ellos", valoró el gallego.