Manolo se pronuncia sobre los presuntos insultos racistas de Rafa Mir a Omar: "Provocan situaciones desagradables"

El Espanyol cedió en el Martínez Valero el enésimo empate de la temporada. Un encuentro que se puso de cara con el gol de Carlos Romero, que suponía el 1-2 momentáneo, y quedó empañado en los minutos finales, cuando el navarro Galech Apezteguia activó el protocolo antirracista por un presunto insulto de Rafa Mir al espanyolista Omar El Hilali.

Sobre ese incidente se pronunció Manolo González, técnico blanquiazul. El gallego reconoció que todavía no había hablado con sus pupilo, pero ofreció su opinión de los hechos. "El racismo se tiene que ir de la vida y los insultos tienen que salir de fútbol. Hay muchas cosas que se deben eliminar porque provocan situaciones desagradables", en referencia al episodio vivido sobre el césped entre Mir y Omar.

Fallos evitables

En cuanto al partido en sí, el entrenador de Folgoso lamentó el haber desperdiciado la oportunidad de romper la racha negativa que arrastra el equipo en 2026 y admitió que el empate se produjo por "errores individuales" cometidos por sus jugadores.

“Hemos recuperado el sacrificio y la identidad. Hemos hecho todo para ganar en un campo complicado, pero ha habido acciones desafortunadas”, dijo el lucense, que añadió que en la actual situación el Espanyol debe “no perder cuando no se puede ganar”.

Manolo admitió que el resultado podría haber sido bien distinto ya que disfrutaron de oportunidades para haber sentenciado: "Tenemos la sensación de que se nos ha escapado porque hemos tenido el 1-3. Hemos intentado que el Elche no corriera al espacio, pero sus goles han llegado tras un rebote y un penalti que se podía evitar".

El Espanyol recibirá el próximo 9 de marzo al Real Oviedo en el RCDE Stadium, en un partido a priori propicio para recuperar la senda del triunfo tras un arranque de año 2026 para el olvido.