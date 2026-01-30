Manolo González: "Tanta polla de Europa... A ver si nos estamos equivocando"

El Espanyol sigue negado en este 2026. El conjunto blanquiazul encadenó frente al Alavés la tercera derrota consecutiva en casa y demostró que se encuentra inmerso en un bache de grandes dimensiones. De las cinco victorias consecutivas con las que se cerró el 2025 se pasó al otro extremo. Cinco jornadas seguidas sin ganar para un equipo que demostró en la primera vuelta tener mucho más por ofrecer.

Sobre ello habló Manolo González en rueda de prensa, donde se mostró muy enfadado y donde colocó los pies en el suelo con las aspiraciones del equipo. "Habrá que ver las cosas que hemos hecho mal para corregirlas urgentemente. Debemos coger el punto competitivo que hemos tenido en la primera vuelta. El ritmo de presión y de duelos debemos subirlo. Las situaciones de corte y de despeje. No podemos permitirlo", comenzó diciendo el técnico.

No entiende el gallego el primer gol encajado por el equipo, en situaciones que trabaja constantemente: "Estoy caliente con las dos acciones, la del gol y la de la segunda mitad. Si te toca mandar una bola al río, la mandas. Hay que volver a competir".

Le toca ahora al técnico levantar mentalmente al vestuario, aunque la situación no es dramática: "Igual que el año pasado nos levantamos, este año también. Nos levantaremos seguro. Por ganas y por esfuerzo no pararemos".

"Cuesta ganar en Primera, y a nosotros todavía más"

"Peor que en la primera vuelta del año pasado no es, pero debemos volver a darnos cuenta de lo que somos. Cuesta mucho ganar partidos en Primera y a nosotros todavía más. Debemos recuperar el nivel de no regalar partidos. No cometer errores y defender pelota parada en condiciones", añadió Manolo.

Y entonces lanzó un crítico mensaje sobre las aspiraciones del equipo para colocar los pies en el suelo, tanto al entorno como a la plantilla. "Tanta polla de Europa y tanta puta mierda de Europa, de que todos queremos ir a Europa, a ver si nos estamos equivocando nosotros. Para ir hay que competir igual que para salvarse", dijo sin pelos en la lengua.

Preguntado por los cambios en el once, los argumentó y dejó un recado a Rubén Sánchez y Omar El Hilali: "El mayor responsable siempre soy yo. Pero los cambios son fácil de explicar. Riedel ha jugado mil veces de lateral. Hemos buscado un jugador más en balón parado y su salida de balón es muy buena. Como no tenían extremo izquierdo porque Aleñà juega por dentro... Y también para darle un toque a los dos que cubren esa posiciones, que les quede claro".