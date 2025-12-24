Manolo o Flick: un derbi anticipado en los banquillos

Espanyol y Barça se enfrentarán el próximo 3 de enero en el RCDE Stadium, en uno de los derbis más esperados de los últimos años. Tanto el conjunto blanquiazul, quinto clasificado, como el cuadro azulgrana, líder de LaLiga EA Sports, llegan al encuentro en una excelente dinámica de resultados, lo que augura un derbi de máxima intensidad y un auténtico espectáculo futbolístico.

Los de Manolo González atraviesan su mejor dinámica desde 1999. Encadenan cinco triunfos consecutivos que les han permitido afianzarse en las posiciones europeas, con 33 puntos en la clasificación. Por su parte, el conjunto culé se impuso al Villarreal en La Cerámica, sumando así su octava victoria consecutiva en el campeonato liguero.

Estas excelentes dinámicas de resultados y sensaciones han llevado a que Manolo González, técnico del RCD Espanyol, y Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, hayan sido nominados a entrenador del mes de diciembre, un reconocimiento que premia el trabajo y la regularidad de sus equipos durante el último tramo del año. A esta terna de candidatos se suma también Claudio Giráldez, preparador del Celta de Vigo.

Con estilos totalmente diferentes, Manolo y Hansi han construido equipos con carácter, trabajadores y con mentalidad ganadora. Sin ir más lejos, el Espanyol consiguió derrotar este mes de diciembre al Rayo Vallecano (1-0), Getafe (0-1) y Athletic Club (1-2), mientras que el FC Barcelona venció al Atlético de Madrid (3-1), Real Betis (3-5), Osasuna (2-0) y Villarreal (0-2).

De este modo, el derbi ya se empieza a jugar también en los banquillos. Las nominaciones de Manolo González y Hansi Flick como entrenadores del mes de diciembre reflejan el excelente momento que atraviesan ambos proyectos y añaden un aliciente más a un choque de por sí cargado de rivalidad. Más allá de lo que ocurra sobre el terreno de juego del RCDE Stadium, el duelo táctico y de liderazgo entre dos técnicos en estado de gracia promete ser uno de los grandes focos de atención.