Manolo, Míchel y un derbi de autor

Llega la hora de la verdad para Espanyol y Girona. Llega el momento de dar un golpe sobre la mesa y aclarar por fin el objetivo de cada club de aquí a final de temporada. Esta noche en el RCDE Stadium (21.00 horas) arranca una segunda vuelta que promete ser frenética tanto en Cornellà-El Prat como en Montilivi. La primera piedra en el camino para ambos será un derbi de autor con dos claros protagonistas: Manolo González y Míchel Sánchez, que ya lograron neutralizarse en el partido de la primera vuelta (0-0).

Llega el cuadro blanquiazul con la confianza intacta pese a los dos tropiezos consecutivos. Quintos con 34 puntos y cinco de margen con el sexto, la clave no es otra que la ambición que Manolo ha logrado impregnar en el vestuario. Prueba de ello fue la decepción y el enfado que mostró el equipo tras dejar escapar los tres puntos frente al Levante. Los pericos se dejaron empatar tan solo un minuto después de que Carlos Romero pusiera el partido de cara, algo que no sentó nada bien ni a los jugadores ni al entrenador, porque ha llegado un punto en el que el equipo solo piensa en ganar y ganar.

Míchel y Manolo González se abrazaron en la primera vuelta, en un Girona-Espanyol que terminó 0-0 / Carlos Mira - RCDE

Cambio de mentalidad

A ese tropiezo en el Ciutat de València se le suma la derrota frente al FC Barcelona en el derbi. Pero el cambio de paradigma, sobre todo tras las cinco victorias consecutivas anteriores, es evidente: “El día del Barça salimos a ganar”, dijo ayer un Manolo González cuyos resultados le han permitido luchar de tú a tú frente a los mejores clubes de LaLiga.

De cara a esta noche, el gallego tan solo contará con la baja de Javi Puado, lesionado de gravedad. El técnico realizará dos cambios con respecto al once del Ciutat de València. Pol Lozano regresa de sanción y recuperará la titularidad, en detrimento de Dolan o de Jofre Carreras, que pugnan por la banda derecha. Pere Milla volverá a la izquierda y Edu Expósito ejercerá como mediapunta. Arriba, Roberto Fernández, suplente frente al Levante, partirá en la punta del ataque y Kike García esperará su oportunidad.

El Girona, lanzado

Diferente es la dinámica que trae consigo el Girona. Los de Míchel buscarán sumar en su estadio fetiche la tercera victoria consecutiva, algo que no han logrado en toda la temporada. El cuadro rojiblanco derrotó a Mallorca y Osasuna para dar un salto de gigante en la tabla, abandonar el descenso cuatro meses después y poner tierra de por medio con la zona roja. Alargar la racha no será tarea fácil, pero se agarra el Girona a una estadística que permite ser muy optimista: nunca ha perdido en el RCDE Stadium, con tres victorias y dos empates.

Lo que no favorece al cuadro 'gironí', en cambio, es el estado de su enfermería. Míchel no podrá contar con varias de sus piezas clave, aunque sigue a la espera de saber si la inscripción de Echeverri llega a tiempo. Ounahi sigue de baja y probablemente el técnico no arriesgue con Abel Ruiz -lesionado del cuádriceps- ni con Witsel -molestias en el sóleo-. La convocatoria la acabará de definir este mismo viernes, tras la última sesión de entrenamiento que despejará las dudas.

Además, a las bajas de larga duración de Van de Beek, Portu y Juan Carlos, se les suman las de Livakovic y Solís -ambos en la rampa de salida- y la del canterano Lass, expulsado en el último partido. Con todo ello, Míchel podría repetir alineación, con Arnau Martínez en el doble pivote junto a Iván Martín y con el tridente Tsygankov-Vanat-Bryan Gil. Claudio Echeverri, en caso de ser inscrito a tiempo, podría revolucionar el partido en la segunda mitad.