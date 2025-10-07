Manolo Márquez, tras la mala dinámica perica: "El Espanyol va a jugar Europa este año"

El Espanyol de Manolo González vive un momento de luces y sombres. El equipo juega como nunca, con un estilo vistoso que hacía tiempo no se veía en Cornellà-El Prat. Sin embargo, los resultados no están acompañando y la falta de gol ha lastrado al cuadro blanquiazul en las últimas jornadas, hasta el punto de sumar tan solo dos puntos de los últimos doce posibles.

Sobre todo ello se pronuncia su tocayo Manolo Márquez (1968, Barcelona), exentrenador del Espanyol B y viejo conocido de Manolo González, que atiende a SPORT -en una entrevista que podréis se podrá leer completa a partir de la semana que viene- para entre otras muchas cosas analizar la situación del club blanquiazul, la evolución del técnico perico desde el ascenso y las aspiraciones del equipo esta temporada, además de hacer un repaso por su trayectoria en la cantera del Espanyol.

Socio del FC Barcelona desde hace casi 50 años, Márquez se define como "un tío raro" porque "no hay mucha gente en el mundo que sea simpatizante del Barça y del Espanyol". "Y yo soy uno de ellos, porque mi padre me hizo socio del Barça, voy a hacer 50 años de socio, y soy un auténtico forofo del Espanyol, desde la etapa que ficharon a N'Kono como portero, en el Mundial 82', y luego he tenido la suerte de trabajar en el club, además con el propio Tommy N'Kono".

Manolo Márquez, símbolo del fútbol catalán y exentrenador de Las Palmas, durante una charla en SPORT / Valentí Enrich

Manolo Márquez llegó a la entidad catalana en el año 2012 para coger las riendas del filial. Por aquel entonces, el entrenador del primer equipo era un Javier Aguirre con el que asegura tener una buena relación y al que define como un entrenador de los pies a la cabeza: "Fue una experiencia extraordinaria, igual que en la cantera de Las Palmas. Siempre me he considerado un espectador de primera línea, porque si a mí me dices cuando empezaba en los banquillos que acabaría entrenando con Sergio González, con Quique Setién, con Javier Aguirre, con Eder Sarabia, con Juan Carlos Valerón... Si me llegan a decir eso, hubiera dicho que es imposible. Y en el Espanyol nos lo pasamos muy bien".

Su paso por el Espanyol

El técnico catalán se hizo con el cargo de entrenador del filial "en enero a media temporada" y contó con un equipo que "funcionó muy bien con jugadores que ahora están, muchos de ellos, en Primera División". Pero las cosas no salieron como él deseaba en su segunda temporada, sobre todo por lo sucedido en torno a un futbolista indonesio que aterrizó en Sant Adrià: "Disfrutamos mucho el primer año. Y en la segunda etapa también, pero a veces... Había un condicionante que ahora no viene a cuento, pero era un chico indonesio que tenía la obligación de jugar unos minutos y cuando decidí que no debía ser así, ellos decidieron no contar conmigo".

Sergio González, en su etapa de entrenador / Agencias

Pero Manolo Márquez solo tiene palabras positivas para el Espanyol: "Solo te puedo hablar bien y, de hecho, sigo manteniendo bastante contacto con muchos entrenadores. Ayer hablé con Sergio González y sigo teniendo contacto con bastantes jugadores también".

En el filial perico, el ahora técnico del FC Goa de la India dirigió a jugadores como Pau López, Joan Jordán, Raíllo, Eric Bailly... De todos ellos, el que más potencial tenía, según Márquez, era el ahora central del Real Oviedo: "Veía potencia a todos. Yo siempre digo lo mismo. A mí estos entrenadores que dicen 'yo entrené a este y tal'... Los jugadores llegan o no llegan por ellos mismos. No es un tema de entrenadores. Estos chicos que hemos nombrado y que además podríamos añadir bastantes más han tenido una serie de entrenadores en su etapa formativa, pero al final ellos lo consiguen por ellos mismos. El momento que tienen la oportunidad pues la aprovechan".

Fui a un entrenamiento con mi hija de 7-8 años y le dije 'mira, hazte una foto con este chico', un jugador que en ese momento tenía 16 años. 'Este chico va a ser un futbolista muy famoso', le dije. Era Eric Bailly Manolo Márquez — Exentrenador del Espanyol B

Y nos cuenta una anécdota al respecto: "Voy a explicar una anécdota. Fui a un entrenamiento con mi hija de 7-8 años y le dije 'mira, hazte una foto con este chico', un jugador que en ese momento tenía 16 años. 'Este chico va a ser un futbolista muy famoso', le dije. Era Eric Bailly. Con él cualquier persona del mundo hubiera visto que tenía condiciones y yo tengo la sensación de que, habiendo estado en el Manchester United, en Turquía, campeón de la Copa de África con Costa Marfil..., podría haber hecho más".

Las aspiraciones de este Espanyol

Manolo Márquez, en una de sus etapas de su dilatada trayectoria en el fútbol catalán, concretamente en el Badalona, coincidió con Manolo González. Y cuando el técnico de Folgoso do Caurel cogió las riendas del Espanyol en Segunda, Márquez fue tajante. "El Espanyol ascenderá a Primera seguro", dijo entonces. Y eso no solo se cumplió, sino que además mantuvo al equipo el año pasado y ha ilusionado a la afición con un vistoso estilo de juego en este arranque de temporada 25/26.

El entrenador del RCD Espanyol Manolo González, durante el partido ante el Madrid en el Bernabéu / EFE

"Me voy a tirar a la piscina. Ya que acerté todas esas cosas en Segunda, yo creo que el Espanyol va a jugar Europa este año". Claro y contundente Manolo Márquez, que se deshace en elogios hacia su tocayo, con el que ve un paralelismo en sus carreras al haber pasado por casi todas las categorías del fútbol español: "Manolo (González) tiene una condición muy, muy buena: se gana muy rápido al vestuario. Y luego tiene otra condición muy buena, que es que tácticamente es muy bueno".

Manolo (González) tiene una condición muy, muy buena: se gana muy rápido al vestuario. Y luego tiene otra condición muy buena, que es que tácticamente es muy bueno Manolo Márquez — Exentrenador del Espanyol B

"A ti te gustará más o menos cómo juega el Espanyol, pero el equipo sabe perfectamente a lo que juega. Evidentemente, hay presupuestos mucho mayores, el principal objetivo es mantener la categoría, pero... Solo hay que ver lo que hizo el año pasado, al principio de liga dije 'uy, uy, uy, este equipo va muy justito en Primera División', y al final logró mantenerlo", añade el técnico.

Manolo, experto en exprimir a sus equipos

Pero no se queda ahí en su valoración de la actual temporada: "Este año, entre los fichajes que ha hecho y ya un poco la continuidad, yo creo que Manolo va a demostrar lo que ha estado demostrando desde su etapa de juvenil, en su etapa en Tercera División y en su etapa Segunda B, que es sacar muy buenos resultados con equipos que no son de primera línea".

Manolo va a demostrar lo que ha estado demostrando desde su etapa de juvenil, en Tercera División y en Segunda B, que es sacar muy buenos resultados con equipos que no son de primera línea Manolo Márquez — Exentrenador del Espanyol B

El centrocampista del Espanyol Pol Lozano celebra su gol contra el Betis / EFE

Todo este análisis lo realiza Manolo Márquez después de la dolorosa derrota que sufrió el Espanyol frente al Real Betis y tras encadenar cuatro jornadas consecutivas sin ganar. Pero el ex de Las Palmas ve al equipo perico con mucho potencial a pesar de la falta de gol, por eso se ha "lanzado a la piscina". "Sí, es verdad (los malos resultados), pero es que tienen claro a lo que juegan. Al final, yo creo que analizamos demasiado por partido a partido, pero vi el duelo ante el Valencia en el que el Espanyol salva un punto en el noventa y pico, y el Espanyol mereció ganar ese partido muy claramente", apunta Márquez.

Y pese a no ver superior al Espanyol contra el Betis, sigue creyendo que estará entre "los siete u ocho primeros": "El domingo, quizá el Betis fue mejor, por lo menos el Betis me gustó, pero el Espanyol falla un penalti en el último segundo. Ese es un poco el tema, o sea, estaba convencido. Lo hablé además con Manolo hace un mes o así, que evidentemente los malos resultados en algún momento van a llegar, pero yo veo el equipo que está, que sabe a lo que juega. Entonces creo que va a ir obteniendo puntos, y como ahora se clasifican siete u ocho para Europa, yo creo que va a estar ahí, ahí".