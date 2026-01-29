Manolo, irónico sobre los fichajes: "He pedido a Mbappé, creo que viene ahora"

El Espanyol vuelve a tener otra oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en el RCDE Stadium, este viernes ante el Alavés. Pese a toda la polémica arbitral de las últimas jornadas, Manolo González pidió aislarse y centrarse en lo que ocurra en el terreno de juego, además de bromear con el mercado de fichajes.

En la rueda de prensa previa, el técnico dejó claro que ya "no" va a "hablar más de los colegiados". "Nos centramos en lo que toca, en el fútbol y en ganar mañana", dijo. "No quiero que me den ni regalen nada, pero tampoco que me lo quiten. Queremos ganar el partido con nuestro juego, con nuestro fútbol. Queremos estar al margen, que no nos saquen del partido en caso de que algo nos venga en contra", concluyó sobre el aspecto arbitral.

El mercado de fichajes

Se pronunció también Manolo sobre el mercado de fichajes, que está llegando a su recta final todavía sin incorporaciones en clave perica: "Yo he pedido a Mbappé. Creo que viene ahora, a ver si hay suerte", bromeó. "No diré ningún nombre, pero el club está mirando jugadores. Hay jugadores que han salido pero no son verdad. Es tema de representantes. El club trata de traer jugadores que eleven el nivel de la plantilla y a ver si podemos tener suerte", añadió.

También fue preguntado por la venta de Carlos Vicente a la Championship, un jugador que ya no podrá estar presente mañana ante el Espanyol: "Es el Alavés quien ha vendido al jugador y tendrán sus motivos y cuentas. A partir de ahí, ya sabemos que la Premier o la Championship a nivel económico tienen un potencial muy grande y ahí se demuestra. Cuando hay tantos equipos en la Champions en tan buen momento como ahora, es significativo. En nivel de inversión, están muy lejos de los equipos españoles y eso se nota".

El famoso autobús

Ya en lo deportivo, una de las claves mañana será dejar la portería a cero, algo que se había logrado en la primera vuelta y que se sufre ahora: "Mañana me he traído el autobús, como me gusta eso de conducir autobuses... Y lo meteré dentro de la portería a ver si hay suerte. La portería a cero es clave, es media vida".

Sobre la sequía de sus delanteros, aseguró que "es un tópico, pero sí que es cierto lo de las rachas". Y puso ejemplos: "Julián Álvarez tiene un gran nivel y le está costando. A Antony también. No es tan fácil meter goles, le damos poco valor al gol. Situaciones las tenemos. Hay que darles tranquilidad, trabajar con ellos para mejorar eso y los goles llegarán".

Rubén y Edu Expósito

Y habló de dos nombres propios, Rubén Sánchez y Edu Expósito. Sobre el lateral, dijo que "ha tenido la desgracia de los dos penaltis extraños". "Tampoco se puede centrar todo en Rubén. Ha estado correcto, con aciertos y errores como todos. Pero no hay que machacarlo, son dos situaciones que todos las habéis visto y no tienen sentido", valoró.

Mientras que sobre Edu Expósito, suplente en Mestalla, dijo que está "en condiciones de jugar de inicio o de jugar 20 o 30 minutos": "Intentamos escoger al jugador que esté mejor para el partido. Lo haremos mañana. En cada partido decides y a veces sale bien y a veces sale mal. Ojalá pudiera ser periodista para hablar después de los partidos, pero no tengo esa suerte".