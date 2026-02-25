Manolo González vs Eder Sarabia, capítulo III

Mirando a las primeras siete jornadas de LaLiga, no es descabellado afirmar que Espanyol y Elche eran dos de los mejores equipos de toda la competición. Ya no solo por sus resultados -los ilicitanos eran cuartos, los pericos séptimos-, sino también por la intensidad del fútbol que mostraban los planteamientos tanto de Manolo González como de Eder Sarabia.

En el caso del gallego se ha mantenido más en el tiempo: nunca ha bajado de la novena plaza en las 25 jornadas disputadas -actualmente son séptimos-, todo a pesar de la crisis de resultados que enfrenta en 2026, misma racha que ha golpeado mucho más fuerte al Elche, que era octavo en la jornada 20 y ha caído hasta la 17ª plaza cinco fechas después.

Manolo González, entrenador del Espanyol, en el Metropolitano / EFE

Estas dinámicas, encontradas en el Martínez Valero para el próximo domingo 1 de enero (14.00h) enmarcan también un choque de estilos en el que Manolo, además de la tabla clasificatoria, también ha ganado en los antecedentes. Porque ya se ha enfrentado dos veces al otrora asistente de Quique Setién, y ambas las selló el gallego con victoria.

Primer round, en Segunda B

La primera fue en la temporada 2020/21, durante la primera temporada de Sarabia como entrenador del Andorra y la sexta -no consecutiva- de Manolo a los mandos del Badalona. Se citaron por la 19ª jornada liguera del Grupo III de Segunda B, un mediodía de marzo en el Municipal de Badalona.

Imagen del choque entre el Badalona y el Andorra que acabó con triunfo para los de Manolo González (2021) / CF BADALONA

Era el séptimo partido de Sarabia como entrenador en propiedad tras marcharse del cuerpo técnico de Setién, cesado del Barça en agosto de 2020. Manolo, ya con experiencia en la categoría, terminó llevándose el envite gracias al solitario tanto de Robert Simón cuando el partido promediaba los 60 minutos.

En Primera también ganó Manolo

Por la mínima se impuso el de Folgoso do Caurel, misma fórmula que repetiría para batir a su rival un par de años más tarde, y un par de categorías más arriba. El segundo duelo, por tanto, se dio en la primera vuelta de la presente Liga, con un Espanyol que celebraba su 125 aniversario ante el Elche en el RCDE Stadium por la décima jornada liguera.

Llegaban los blanquiazules de plácemes, estrenando uniforme -el amarillo especial que recordaba al de su fundación- y tras haber vencido en el Carlos Tartiere al Oviedo. Era el momento de encadenar dos victorias seguidas por segunda vez en el certamen. Y así lo hicieron, imponiéndose 1-0 ante los de Sarabia por intermedio de Carlos Romero, que batió con un zurdazo a un Iñaki Peña que se apuntó varias paradas de mérito aquella tarde, aunque no suficientes para puntuar a un equipo que estuvo intratable en la primera vuelta.

El de esta segunda vuelta será el tercer enfrentamiento entre ambos entrenadores, aunque con un factor diferencial: Sarabia estará en las gradas al cumplir sanción de acumulación de amarillas. Además, será el choque número 44 en Primera entre ambos, con un balance bastante igualado: 16 victorias para el conjunto perico, 12 empates y 15 triunfos en la parcela ilicitana.