Manolo González: "Cuando vino Figo al Camp Nou... no están en condiciones de dar lecciones"

Solo un día separa al Espanyol y Barça de la gran cita que tendrán en el RCDE Stadium. El derbi abrirá 2026 con la rivalidad de siempre -algo más crispada y de 'alto riesgo'- y los blanquiazules están preparados para mantener la buena racha, recibiendo al líder de LaLiga en su feudo con ansias de dar la sorpresa. Al respecto Manolo González, entrenador blanquiazul, compareció en rueda de prensa, analizando lo que será un partido clave en este tramo de la temporada.

"Estamos dedicados al tema deportivo, no estamos preocupados de otras cosas. Centrados en el fútbol, lo que marcará el partido. Es un duelo complicado, pero muy motivados para continuar la racha y salir a darlo todo", analizó Manolo, que fue consultado también por la evidente tensión que viene creciendo con el regreso de Joan García al RCDE Stadium.

Manolo González, entrenador del Espanyol / Oriol Rubio

"Llevo entrenando un año y pico, casi dos, y aquí no hemos matado a nadie. No entiendo estas historias. No pasará nada. La gente es consciente de lo que tiene que hacer, tienen un comportamiento excelente, y ha sido así generalmente. En este aspecto no le daremos más vueltas. Los aficionados van a apretar, nadie va a venir con ramos de rosas. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan 'a Segunda', no pasa nada... son cosas normales. Se le está dando muchas vueltas a todo, igual están esperando que pase algo para perjudicar al Espanyol. No tiene sentido. Prefiero centrarme en temas deportivos", destacó el gallego.

"Lecciones no"

"La gente tiene que ser consciente que el primer perjudicado es el club si pasa algo que no tiene que pasar. El público tiene que estar tranquilo y no entrar. Parece que esperan que el Espanyol la cague para meter mano por algún lado. Y lecciones no... por favor. Tengo muchos amigos del Barça. Cuando vino Figo al Camp Nou... no están en condiciones de dar lecciones a nadie", añadió Manolo González.

Sobre García Verdura, árbitro catalán designado para el derbi, se mostró en desacuerdo: "Creo que es un error. Son cosas que no tienen mucho sentido. Se genera una polémica donde no había. Así como yo tomo decisiones, el CTA también las toma, y espero que no vuelva en contra. Es un error, se podía evitar. La presión que tenga para este partido esperemos que no le vuelva en contra. Creo que no es necesario, es meterle una presión que, haga lo que haga, le vendrá en contra. Si ya en un partido normal le miran por encima, imagínate... si el Espanyol sale beneficiado, es mejor irse de Catalunya".

Manolo González en la rueda de prensa previa al derbi / Oriol Rubio

También aprovechó el entrenador perico para destacar la labor de la afición: "La gente está a muerte con el equipo, no me puedo quejar. Seguro que apretarán. La gente está identificada con el equipo, viendo cosas que le agradan, y este aspecto somos responsables que la gente siga con nosotros".

Sacó pecho Manolo sobre la bonanza de 'La 21', cantera blanquiazul: "Hay muchos jugadores de casa jugando cada semana, teniendo en cuenta que es algo complicado. Es para estar muy contentos y orgullosos. Pol Lozano, Puado o Jofre, nadie les ha regalado nada. Los que están saben muy bien lo que cuesta". El primero, justamente estará de regreso a la convocatoria: "Si no hay novedades, la única baja será la de Pickel".

El gallego también bromeó sobre ser "un inconsciente", porque se ve en posición de lograr la victoria ante un rival difícil: "Es lo que queremos desde que comenzó la temporada, cambiar la mentalidad. Este vestuario la misión que tiene cada partido es salir a ganar. Intentar que el equipo dé un paso adelante. Los que estamos dentro estamos convencidos, porque venimos de toda la temporada ayudando a que el equipo esté donde debe estar".

Elogios a Raphinha

Manolo analizó las debilidades de su rival, el más goleado del 'top 6' a pesar de liderar la Liga: "Tienes que intentar aprovecharlas, pero no es fácil. Es un equipo que, aunque encaje goles, te puede hacer muchos. La clave es encontrar el equilibrio entre ataque y defensa, porque si no lo haces bien, pierdes seguro".

Y ponderó el trabajo de un nombre en especial del Barça: "Hay jugadores de los que se habla poco, como Raphinha, que para mí es determinante por el nivel de presión, el trabajo, el retorno y la capacidad de volver a atacar. Para mí es un jugador vital para este Barça".

"Tengo ganas que llegue el partido, es un derbi muy bonito. El Barça quiere ganarnos y nosotros a ellos. Es lo más gracioso. Tengo muchos amigos del Barça y nos hacemos coñas, es lo bonito del fútbol", puntualizó Manolo, que prefirió no hablar del portero rival: "El tema de Joan García me da igual".