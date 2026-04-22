Manolo González lo ve claro con el Espanyol: "El equipo se va a salvar"

Vísteme despacio que tengo prisa. Ir con afanes por la vida solo trae cansancios, y buscar una victoria a la desesperada tampoco es buena sugerencia. Por ello, aunque el Espanyol trae consigo 14 partidos chocándose contra una pared que impide sumar tres puntos, la calma siempre es la mejor consejera.

El conjunto blanquiazul tendrá una nueva oportunidad en su visita al Rayo Vallecano este jueves de Sant Jordi (20.00h), y su entrenador, Manolo González, tiene plena confianza en revertir la situación para poder mirar a cotas más altas antes de acabar la temporada.

Manolo González, durante el Barça-Espanyol / Valentí Enrich

"Somos conscientes de la situación, pero estamos muy confiados en que el equipo se va a salvar. No pasa por volverse locos ni dramatizar, sino por mantener la calma y competir", puntualizó el de Folgoso do Courel en la rueda de prensa, al tiempo que aprovechó también para resaltar la importancia de la estabilidad en estas situaciones.

"El factor mental influye mucho en el fútbol. No es lo mismo un partido de entrenamiento un jueves que uno de liga el domingo. Ni un penalti cualquiera al quinto en una tanda de final de Champions. Lo importante es que, pese a no ganar, compites bien. El equipo llega convencido", destacó

Pol Lozano, jugador del Espanyol / RCDE

Sobre su plan, Manolo no contempla acercarse lentamente a los 42 puntos (tienen 38) gracias a los empates: "No firmo el empate, firmo ganar como siempre. Solo firmo empates en dias como Mallorca o Elche, cuando te quedas con 10. Si el partido va normal, no firmo el empate nunca".

Destacó también el técnico perico que la importancia de este partido es "la misma que las que quedan. Toca pensar en el Rayo. Te marca porque, si ganas, estas salvado. Marca la tendencia de lo que puede pasar después. Buscaremos el partido desde el minuto 1".

Sobre el once, con la baja de Urko González, Manolo puntualizó: "Decidiremos cuando acabe el entrenamiento, y también tenemos que analizar si Lele Cabrera está bien". Su acompañante puede ser Calero, de quien comentó que su renovación "depende del club", o Clemens Riedel, para el que también tuvo palabras: "Será un central para una buena venta del Espanyol en un par de años. Tiene un potencial importante, aunque lógicamente debe pagar peajes por su juventud".

Manolo González, técnico del Espanyol / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El equipo catalán consiguió en Vallecas la mejor victoria de la temporada pasada: un 0-4 incontestable que fue el inicio de una racha muy positiva con la que se consiguió la salvación. "Lo del año pasado fue excepcional, pero de una temporada a otra hay muchas diferencias. El Rayo nos va a exigir competir al maximo nivel. Ojala pueda repetirse", destacó Manolo.