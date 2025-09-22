Manolo González: "¿Valencia? Solo perdió en El Sadar y en campo del Barça B"

El entrenador del Espanyol, Manolo González -que no Márquez, ni Jiménez, ni García, como reivindicó este lunes-, compareció en la rueda de prensa previa al choque que tendrán los pericos ante el Valencia, válido por la sexta jornada de LaLiga y buscando mantener el gran inicio de curso que les tiene en la cuarta plaza, a pesar de la caída en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid (2-0) el fin de semana.

El conjunto blanquiazul enfrentará el segundo de tres partidos disputados en espacio de seis días -quedará también visitar al Girona en Montilivi el viernes-, tema al que se refirió el técnico gallego: "Lo puedo ver blanco, negro, gris o rojo pero es lo que hay. Es un calendario de fútbol, que es un negocio. Tenemos que adaptarnos y competir lo mejor posible".

Sobre el Valencia, Manolo González señaló que "nos conoce bastante, por la valoración que hizo de cómo jugamos, será un partido complicado". "Tienen muchos registros, pueden apretar arriba o esperar. Veremos el plan que tienen. Creemos, más o menos, por dónde van, pero es complicado. Podemos esperar unas cosas que se pueden dar, pero lógicamente si lo digo él irá por otro lado", agregó.

Pese a la derrota en el Santiago Bernabéu, para el entrenador gallego "el equipo llega bien, fuerte y mentalizado. Es un partido difícil. Los que seguimos la liga nos hacen conscientes de lo difícil que es cada partido". "Hemos analizado la derrota con los jugadores, como hacemos cualquier partido, desde un punto de vista frío. Pensamos que podíamos haber hecho algo más, pero ya está, hay que poner en contexto", apuntó sobre la derrota ante el Madrid.

También se pronunció sobre el papel de la afición y dejó caer un dardo hacia el FC Barcelona: "El papel es el de siempre. El más seguro que hay en este club. No fallan y van a estar a muerte. Llevamos cinco partidos... llevan dos partidos fuera. Uno ha sido El Sadar y el otro el campo del Barça B. Vamos a esperar a mitad de Liga a ver dónde estamos posicionados todos".

"¿El Balón de Oro? Somos nosotros..."

Sobre el equipo para jugar este martes ante el Valencia, Manolo se refirió a los tres jugadores que aún no debutan y están en dinámica del primer equipo: Fortuño, Riedel y Javi Hernández: "Javi lleva tres días entrenando, es difícil que haya podido debutar; Fortuño es portero, no los rotamos cada semana, estoy muy contento con él y será el portero de futuro del Espanyol, estoy seguro; y Riedel llegó tarde. Cambiar los centrales en un partido no es fácil. Tenemos claro el equipo que va a jugar mañana, lo que digo es que valoraremos pasada la sesión viendo el cansancio, hemos de sacar un equipo que pueda ganar mañana y el viernes

Este lunes se celebra la gala del Balón de Oro en París, con Dembélé y Lamine como principales favoritos. Preguntado por esta cuestión, Manolo González declaró que "el Balón de Oro es nuestro equipo, tenemos que pensar eso".