Manolo González: "Lo que vale en el fútbol es ganar"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este sábado en la rueda de prensa previa al partido contra el Mallorca que "lo que vale en el fútbol es ganar" y ha apuntado que el equipo debe volver a hacerlo más allá de haber recuperado "buenas sensaciones".

El técnico, en rueda de prensa en el RCDE Stadium, ha explicado que el vestuario afronta este encuentro como una oportunidad para "girar la dinámica de resultados". El equipo ha sumado cuatro puntos de los últimos treinta, aunque González ha apuntado que llega "bien pese a llevar tiempo sin ganar".

El responsable del banquillo blanquiazul espera un encuentro "difícil" por la situación que vive el Mallorca, en puestos de descenso. "Es un partido para ser inteligentes. Queremos ser ambiciosos e ir a por el encuentro. Si mañana somos capaces de hacerlo bien, estaremos cerca de ganar", ha analizado.

González ha mantenido que la dinámica de resultados se debe a "muchos factores", algo que ocurre a "altos niveles" de competición: "Los detalles marcan. No hay un factor único. Estás con más o menos 'flow' o más seguro. Ahora estamos un poco más seguros y contra el Oviedo (1-1) fuimos valientes".

El vestuario, ha avanzado el preparador, tiene "muchas ganas de vencer" al Mallorca. "Se entrena muy bien, es un grupo muy comprometido. Quiere ganar lo más pronto posible", ha añadido.

Preguntado por la versión del Mallorca que espera tras el relevo en el banquillo, ya que el argentino Martín Demichelis es ahora el nuevo técnico, el técnico del Espanyol ha augurado que es posible que "futbolistas que a lo mejor juegan menos ahora pasen a hacerlo" y también que se produzcan "cambios de sistema".

González ha concretado, pese a todo, que no se han visto modificaciones "exageradas" en el planteamiento del Mallorca por la llegada del argentino. "Hay matices, lógicamente. Pero en dos semanas es imposible que un entrenador cambie un equipo de la noche a la mañana", ha argumentado.

Respecto al delantero kosovar Vedat Muriqi, referencia del Mallorca con 18 goles, el preparador del conjunto blanquiazul ha subrayado que está haciendo "un gran año". Además, ha insistido en que su rendimiento no es algo puntual: "No es una temporada, ya son varias en las que está a buen nivel".

Sobre cómo frenar a Muriqi, González ha dado indicaciones a sus futbolistas, pese a apuntar que la teoría no basta. "Sabías que Messi te iba a regatear hacia la izquierda y te regateaba hacia la izquierda. Son situaciones que por mucho que las expliques... Hay que defender lo mejor posible y que esté lejos del área".

En el plano personal, Manolo González ha valorado sus dos años al frente del primer equipo. "Lo primero es agradecer el apoyo, el trato y el respeto que me dan siempre. Han sido dos años complicados", ha afirmado en relación al ascenso de la 2023-24 y a mantener la categoría "sin un euro de inversión" en la 2024-25.

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El entrenador ha confesado su deseo de estar "muchos años" en la entidad catalana, pese a indicar que en el Espanyol es, según ha explicado, difícil que un técnico tenga continuidad.