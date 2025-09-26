Manolo González: "La única pega es la efectividad"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha asegurado tras el empate de este viernes en Girona (0-0) que "la única pega que le puedes poner al equipo es un poco de efectividad como en el partido del Valencia", pero se ha mostrado "orgulloso" por la imagen y la producción ofensiva de su equipo.

"Me voy contento porque el equipo juega y compite bien y genera situaciones de gol", ha reconocido antes de reivindicar que su equipo ha llegado "mucho" y "más" a la portería rival que el Girona.

El técnico también ha destacado que "da gusto ver el banquillo y ver que todos los jugadores están implicados, metidos".

Manolo González, durante el partido en Montilivi / David Borrat

"Esta es la línea que tenemos que seguir. Si esto lo perdemos estaremos muertos", ha afirmado Manolo.

También ha confirmado que el central Leandro Cabrera ha sido baja de última hora por una pequeña lesión, pero que debería estar recuperado para el partido contra el Betis del domingo que viene.

"Si hubiera sido el último partido de Liga no lo sacabas del campo ni loco, pero no hemos querido arriesgar", ha afirmado.