Manolo González: "Lo que más me importa de Miami es que allí vive Julio Iglesias"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este sábado que su equipo puede "tumbar a cualquier rival", en referencia al Atlético de Madrid, su oponente del domingo, a quien ha definido como un bloque "muy duro" en un partido "muy, muy difícil".

El preparador blanquiazul, en rueda de prensa en el RCDE Stadium ha insistido en que espera un compromiso "muy exigente" contra un rival "que peleará por la LaLiga y se ha reforzado muy bien". González ha remarcado que sus futbolistas son "capaces de competirles de tú a tú" y confía en dar una buena imagen.

El responsable del banquillo del Espanyol ha avanzado que sus pupilos irán "a por los tres puntos" y ha instado a los suyos a "evitar errores que den vida al Atlético". El entrenador ha subrayado que planteará el once "más competitivo posible", sin dar pistas sobre la alineación.

Por otra parte, González no se ha mostrado inquieto por el calor, pero sí por el césped: "Me preocupa más eso que la temperatura, no está bien. Esperemos que no haya lesiones". Además, ha explicado que el equipo no dispone del campo de entrenamiento en la Ciudad Deportiva por el césped. "Son cosas que me empiezan a tocar las narices", ha reflexionado.

Respecto a la configuración final de la plantilla, el técnico ha desvelado que espera "cuatro fichajes", pero ha matizado que la dirección deportiva debe calibrar los recursos económicos disponibles. "Estoy convencido de que el club hará todo lo que pueda", ha comentado.

Manolo González ha añadido que las incorporaciones deben "venir a jugar y ser importantes" dentro del equipo, además de "subir el nivel" del actual grupo, que ya ha recibido refuerzos este verano. "Que haya hostias por jugar", ha apuntado en relación a la competencia interna.

Sobre el partido en Miami

Además, el entrenador se ha mostrado partidario de que el mercado de fichajes debería cerrar cuando empiece LaLiga: "Nos tenemos que acostumbrar. Esto ralentiza operaciones y para un club (el Espanyol) que no se puede gastar 40 millones en un jugador, esto alarga las negociaciones".

El técnico, finalmente, no ha valorado que el Villarreal y el Barcelona disputen una jornada de LaLiga en Miami. "Lo que más me importa es que vive allí Julio Iglesias. Me da igual, me da lo mismo", ha afirmado en tono distendido. Tampoco ha opinado sobre la marcha del portero Joan García al Barcelona.