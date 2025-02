Manolo González: "Tranquilidad no tendremos hasta que no estemos salvados"

El Espanyol ganó en su visita al Alavés para sumar tres puntos fundamentales en su objetivo de permanencia. Un paso importante, pero no definitivo como recordó Manolo González en la rueda de prensa posterior al choque: "Tranquilidad no tendremos hasta que no estemos salvados".

No obstante, el técnico perico se mostró satisfecho por sumar la primera victoria a domicilio: "Muy contentos porque es un rival directo y un campo complicado. Es un equipo que genera mucho. Hemos conseguido ganar un partido que sabíamos que íbamos a sufrir y es muy importante para nosotros. Son tres puntos muy valiosos".

"Ganar fuera es importante, sobre todo porque a los jugadores les digo que hay que ser positivos. Ya sabemos lo que pasa y lo que no en el club. El tema deportivo es nuestra responsabilidad y hay que quitar toda la energía negativa", añadió.

Acerca del goleador del encuentro, Fernando Calero, el entrenador gallego valoró positivamente el trabajo realizado por el futbolista. "Al convivir con los jugadores los he conocido. Son profesionales como la copa de un pino. Calero ha jugado la primera parte de temporada con muchas molestias. Tiene muchas lesiones normalmente y que salga y marque es una alegría. Se lo merece", manifestó.

Asimismo, Manolo González elogió el partido de Roberto Fernández y Joan García: "Roberto desde que ha llegado nos da mucho. Es un incordio para los rivales porque lucha y se pelea. Lo de Joan es lo de cada semana. Ojalá esté mucho tiempo en el Espanyol y si no es así que tenga un gran futuro".