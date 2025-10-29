Manolo González: "Toca un año para intentar hacer la mejor Copa del Rey posible"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó este miércoles que "toca un año para intentar hacer la mejor Copa del Rey posible", en referencia al partido de mañana contra el Atlètic Lleida, equipo de Segunda RFEF, en la primera ronda de la competición.

En rueda de prensa en el RCDE Stadium, el técnico blanquiazul insistió en su voluntad de llegar "lo más lejos" posible en el torneo del K.O. y pidió la máxima tensión competitiva a su equipo: "Es un encuentro para salir a volar. Me voy a llevar un cabreo bastante importante con todo lo que no sea eso".

González destacó las virtudes del contrario y dejó claro que nadie puede confiarse pese a la diferencia de categoría. "Es complicado. El rival compite bien, es capaz de correr bien al espacio y de jugar a nivel asociativo. Debemos estar muy metidos. Es un partido para tomárselo muy en serio", subrayó.

FORTUÑO, TITULAR

El preparador blanquiazul avanzó que planteará un equipo competitivo, aunque deslizó que hará rotaciones: "Es un día para que la gente que tiene nivel se reivindique. Sería una gran decepción si mañana el equipo no compitiera al mismo nivel que en LaLiga". Además, aseguró que el portero Fortuño será titular.

El guardameta, añadió, estará en el once inicial durante todo el torneo del K.O.: "Ya sea en cuartos de final o en la final". Por otra parte, los canteranos José Ángel y Ferran entrarán en la convocatoria. "Queremos llevar a los jugadores del filial que se lo ganen", apostilló.

González, por otra parte, explicó que el estado del verde en el campo del Lleida no puede suponer ninguna excusa: "Si perdemos es culpa nuestra, no del césped o de nadie más. No busquemos culpables ni excusas. Un campo en mal estado lo que sí condiciona son las lesiones".