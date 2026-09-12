Manolo González: "Subirse al barco de Roberto ahora es fácil, yo nunca he dudado"

El RCD Espanyol asaltó de nuevo El Sadar para colocarse con siete puntos gracias a un doblete de Roberto Fernández, un delantero que además de goles aporta muchísimas cosas a Manolo González. El técnico perico se rindió a su figura en la rueda de prensa posterior, donde aseguró que él siempre ha estado en su barco.

"Subirse al barco de Roberto ahora es fácil, yo no he tenido nunca dudas con él. A veces el año pasado jugaban o Kike o él, porque Kike también estaba a buen nivel, pero Roberto es un chico que se deja el alma, hace muchas cosas por el equipo incluso el día que no está acertado con el gol", explicó Manolo.

El gallego, que también destacó a Omar El Hilali y sobre todo el partidazo de Clemens Riedel, insistió en que se alegra "mucho" por Roberto: "Sufrió muchísimo el año pasado, como todo el equipo. No acababa de encontrar el gol y ahora mismo se le caen. A seguir igual, que nos da la vida".

El delantero del Espanyol Roberto Fernández celebra tras anotar el 0-2 durante el partido de la quinta jornada de Liga disputado entre el Osasuna y el Espanyol, este sábado en el estadio de El Sadar. / Villar López / EFE

"Mucho margen de mejora"

Preguntado por el plan de partido, Manolo se mostró satisfecho con el trabajo de su equipo: "Sabíamos que era un campo exigente, que hay momentos que es difícil tener el balón porque ellos te aprietan y la afición también, pero hemos sido capaces de encontrar las ventajas y generar situaciones de gol. No hemos sufrido en exceso como en otras ocasiones que hemos venido aquí".

Quiso destacar el técnico perico el tramo de segunda mitad en el que el Espanyol desconectó a Osasuna a base de tocar y tocar sin perder el esférico: "Ha habido un momento de la segunda parte que el equipo me ha gustado mucho. Ha tenido mucha personalidad con el balón, hemos controlado a Osasuna más con balón que defendiendo. Luego el cansancio a estas alturas de la temporada se nota, pero el equipo me ha gustado mucho".

La felicidad es total, pero todavía queda mucho camino por recorrer. "Ha sido un partido completo, no sé si redondo, pero completo. Queda mucho por hacer, es la jornada cinco y nos queda mucha faena por hacer todavía", expresó un Manolo González que cree que su equipo "tiene mucho margen de mejora con jugadores muy jóvenes". En tres días, nueva prueba frente al Rayo, en principio en Leganés "si no hay cambio de última hora".