Manolo González: "La situación del equipo es buena"

El Espanyol se vio superado por el talento del Villarreal y cosechó la segunda derrota consecutiva en el campeonato liguero. Pese a la derrota, Manolo González se mostró satisfecho del trabajo del equipo, sobre todo en la primera mitad.

"La primera parte hemos sido mejores. Hemos dominado y hemos llegado al área, pero el Villarreal es un rival de un nivel superior y cuando te pones por detrás es muy complicado. Hemos intentado hacer daño cambiando de sistema, pero no hemos tenido el día a nivel ofensivo", explicó el técnico perico.

Preguntado por la falta de claridad en los metros finales, Manolo González elogió el trabajo defensivo de los visitantes: "El Villarreal defiende muy bien el área, es muy potente en el juego aéreo. Pero en la primera parte hemos tenido ocasiones claras. Quizás, en la segunda parte, no hemos sido precisos con los centros y eso también es mérito de ellos".

Pero, a pesar de quedarse a cero en el RCDE Stadium por primera vez en la temporada, el entrenador blanquiazul insistió en que "en la primera parte hemos atacado bien; en la segunda, nos ha costado un poco más".

El Espanyol se va el parón de selecciones tras dos derrotas seguidas, pero en una situación "buena" para Manolo González. "Ahora se trata de seguir mejorando, continuar trabajando a nivel defensivo y ofensivo. La Liga va a ser larga y habrá momentos duros. La situación del equipo es buena, estamos sextos con 18 puntos y con el nivel que muestra el equipo. Toca no dormirse y reforzar lo positivo", finalizó.