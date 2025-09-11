Manolo González: "Que van a silbar a Joan Garcia es una cuestión de sentido común"

No hay ninguna duda de que el Espanyol está en buenas manos con Manolo González al frente del banquillo perico. El técnico gallego ha logrado hasta la fecha con el equipo blanquiazul un ascenso a Primera División y la posterior permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Y, por el momento, este curso suma siete de los nueve puntos disputados en LaLiga.

Aprovechando el parón por los compromisos internacionales, Manolo González concedió una entrevista a 'El Partidazo de la Cope', donde repasó diferentes temas de la actualidad perica como el enorme arranque liguero del Espanyol, la salida de Joan Garcia al FC Barcelona o el crecimiento de la masa social de la entidad blanquiazul.

Manolo González, victorioso con el Espanyol / Espanyol

Excelente arranque en LaLiga

El Espanyol ha completado un gran inicio liguero con dos victorias y un empate en las primeras jornadas. Pero, pese a este buen arranque, el entrenador de Folgoso do Caurel no se confía. "Estoy muy contento con el equipo, pero es queda mucho. El año pasado teníamos 39 puntos faltando seis jornadas y se nos complicó la vida. Hasta que no tenga la cosa en la mano, no voy a respirar".

Preguntado por si estaba sorprendido por el rendimiento del equipo, Manolo González señaló que "soy optimista generalmente. Sabía que era muy difícil, pero tampoco hice un cálculo de puntos. De hecho no lo hago nunca. Pero estoy muy contento porque siete de nueve con los rivales que hemos tenido creo que está muy bien".

Y también tuvo unas bonitas palabras sobre el crecimiento social: "Yo lo que veo es mucha gente joven en el estadio, quizá más que hace un año o que un año y medio cuando llegué. Muchos chicos jóvenes de 15, de menos años, muy implicados con el equipo y con un sentimiento de club. Lo ves por la calle con las camisetas".

La salida de Joan Garcia

Asimismo, se pronunció sobre la salida de Joan Garcia al FC Barcelona: "Yo entiendo a todo el mundo, respeto a todo el mundo y cada uno toma sus decisiones. Yo puedo hablar por mí, y tu vas a decir claro tu lo dices porque piensas que el Barça no te va a llamar nunca, pero yo sí te puedo decir que yo no me iría al Barça. Pero a partir de ahí cada uno es muy libre de hacer lo que quiera en su vida".

También habló sobre el posible recibimiento de la afición del Espanyol a Joan Garcia en el RCDE Stadium. "Creo que no pasa nada. Que le van a silbar es una cuestión de sentido común, todo el mundo sabe que eso va a pasar. Pero no creo que vaya a pasar nada mucho más relevante que eso".

"Él me mandó un audio poco después de que pasase lo del Barça. Yo le contesté y no hemos vuelto a hablar desde entonces. Pero ya te digo que yo conozco a Joan. No es un mal chaval, es un buen chaval. No te puedo decir nada en contra de él en ese aspecto porque creo que es un buen chico. Pero tampoco he tenido la relación de hablar cada día con él", comentó acerca de la relación con el portero de Sallent.

"Hansi Flick me parece un muy buen entrenador y una persona muy coherente"

Acerca de la compra del club por parte de Alan Pace, Manolo González señaló que "hay una sensación de una tranquilidad que antes no estaba". "No sé cómo explicarlo. De una calma, de una seguridad en ellos mismos, una tranquilidad y de un día a día bueno que quizás hace dos años el club no se veía".

Por último, el técnico perico se mojó sobre los entrenadores que más le gustan actualmente en LaLiga: "Me gustan muchos. Me gusta mucho Valverde, Arrasate, Íñigo Pérez... Corberán también me gusta mucho. Igual porque hay una relación más cercana son los que más me gustan". Además, fue preguntado por Hansi Flick: "Me gusta. Me parece un muy buen entrenador y sobre todo una persona muy coherente. Es sensato, que en este mundo parece que cuesta más".